Навіщо чистити газовий котел та як правильно це робити – розповідає 24 Канал.

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Навіщо чистити газовий котел

Фахівці рекомендують періодично чистити газовий котел, аби не допустити несправностей під час роботи. Звісно, краще робити це перед стартом опалювального сезону, однак можна й після.

Так, до обов'язкових робіт з догляду газового котла можна віднести:

чищення корпусу від пилу;

чищення чи заміна фільтрів;

видалення забруднень з пальника;

очищення камери згоряння.

Ці всі роботи допоможуть забезпечити стабільну роботу протягом опалювального сезону. Крім того, якщо є проблема, то це дозволить вчасно її виявити та усунути.

До прикладу, часто виникає проблема, коли котел просто тухне під час роботи, або ж з'являється неприємний запах, що свідчить про погану герметичність.

Окрім вищезгаданого, також варто перевірити рівень тиску. Це потрібно робити перед стартом опалювального сезону. Річ у тім, що низький тиск у системі не дозволить котлу працювати на повну потужність, а у деяких випадках – він може тухнути.

Навіщо чистити газовий котел / Фото Freepik

Коли потрібно чистити газовий котел

Якщо в роботі котла є наступні проблеми, то це явні ознаки, що пора провести чистку:

батареї довше нагріваються, а у кімнатах стало прохолодніше;

збільшилися витрати газу;

дивні звуки з котла під час роботи;

котел тухне без причини під час роботи;

неприємний запах газу;

котел не запалюється з першого разу.

5 обов'язкових елементів, які слід чистити у котлі

Звісно, якщо ви не впевнені у власних силах, то краще відразу звернутися до професіоналів. Це дозволить зекономити час, а інколи – й гроші, якщо ремонт котла раптом піде не за планом.

Так, якщо котел тухне, то, можливо, проблема у запальнику. Процес очищення не з приємних, але насправді – найпростіший. Щоб почистити запальник, достатньо відкрутити кілька гайок, які тримають трубку запальника та прочистити їх тросиком чи жорсткою щіточкою.

Проблема також може бути у блоках пальників. Зазвичай, виробники рекомендують їх чистити після кількох років експлуатації. Це заняття складніше, адже дістати елементи котла не так просто. Втім, очистити їх можна простою зубною щіткою, феном чи навіть пилососом.

Які елементи у котлі потрібно чистити / Фото Freepik

Ще одним елементом, який потрібно чистити, є фільтр. Щоб його очистити, спочатку треба злити воду з котла та від'єднати фільтр. Його можна очистити під напором води чи замінити на новий.

Крім того, слід пам'ятати, що особливої уваги потребує теплообмінник. Щоб його очистити, варто звертатися до професіоналів, адже для цього необхідне спеціальне професійне обладнання. Під час очищення помпа "ганяє" рідину по колу, тим самим промиваючи всю систему.у Процес триває близько 1 години з якісним обладнанням, тому вручну і без допомоги майстрів це зробити не вдасться.

Довідка. Теплообмінник треба чистити у тому випадку, якщо котел швидко набирає максимальну температуру, скидає оберти, а батареї так і залишилися холодними. Це може відбуватися саме через накип всередині пристрою.

Димохід – обов'язковий елемент, який потребує чищення. Навіть у димоходах газових котлів з часом з'являється кіптява, яку можна почистити йоржем чи спеціальними засобами.

Варто пам'ятати, що будь-які дії з котлами мають відбуватися лише після того, як перекрили газ. Також не варто розбирати конструкцію, якщо не впевнені, що зможете зібрати її назад. Якщо виникли сумніви щодо ефективності роботи котла, то найкращим рішенням, яке збереже час і гроші, стане звернення до професіоналів. Вони нададуть консультацію та допоможуть усунути несправності чи провести планове очищення.