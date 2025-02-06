Чи можна фарбувати шпалери: ось, що варто врахувати для ідеального результату

Видалення шпалер – це складна і трудомістка робота, тому у багатьох виникає спокуса просто зафарбувати старе покриття свіжою фарбою.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, високоякісна фарба дійсно може покрити шпалери, але цей процес також наражає на потенційні проблеми. Які нюанси фарбування шпалер варто врахувати перед тим, як починати це робити, розповідаємо далі.

Також цікаво Дешево, але неймовірно гарно: техніка фарбування, що зробить ваші двері унікальними

Чи можна фарбувати шпалери

Так, фарбування шпалер можливе. Найбільше воно має сенс, якщо видалення шпалер може пошкодити стіни або коштувати занадто дорого.

Однак є нюанси. Фарбування вимагає правильної підготовки, якісних матеріалів і уваги до деталей. Інакше фарба створює поверхневий натяг, який може відшарувати шпалери, якщо вони недостатньо добре тримаються. Крім того, фарба не приховає шви, а неправильний вибір матеріалів може спричинити деформацію покриття.

Коли не варто фарбувати шпалери

Попри те, що зафарбувати старі шпалери цілком реально, є випадки, коли цього не варто робити. Зокрема слід врахувати такі пункти:

Шпалери вже пошкоджені. Якщо є бульбашки, лущення або розриви, фарба лише підкреслить ці дефекти.

Текстуровані або глянцеві шпалери. Вони погано утримують фарбу, а рельєфність буде ще більш помітною.

Яскраві або темні візерунки. Вони можуть просвічувати навіть після кількох шарів фарби.

Чи можна зафарбувати шпалери: дивіться відео

Які матеріали вибрати та як пофарбувати шпалери

Якщо ви все ж вирішили пофарбувати свої шпалери, важливо підготувати необхідні матеріали. Серед них: ґрунтовка (обов'язково на олійній основі, вона ізолює клей шпалер, запобігаючи їх розбуханню), фінішне покриття (можна використовувати латексну або олійну фарбу). Для кращого покриття бажано обирати світлі або нейтральні відтінки, бо вони менше підкреслюють недоліки шпалер.

Далі першим етапом потрібно підготувати стіни. Для цього заклейте шви шпалер шпаклівкою, зашліфуйте поверхню. Потім протріть їх ганчіркою від пилу та захистіть стелю, плінтуси та підлогу малярською стрічкою й плівкою.

Тепер нанесіть на шпалери олійну ґрунтовку. Дайте їй висохнути, а потім додайте два шари фарби. Робіть це з перервами для підсихання та намагайтесь наносити рівномірні шари.

Обов’язково провітрюйте приміщення, бо олійні фарби мають сильний запах, і зачекайте повного висихання, щоб побачити кінцевий результат.