Як зробити свій будинок екологічним: прості кроки до зеленого житла

Турбота про екологічність будинку – це не лише сучасний тренд, а й необхідність для збереження довкілля та економії ресурсів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Sample Board, навіть якщо ви живете у старому домі, є безліч способів зробити його більш екологічним. Кілька корисних порад, які допоможуть вам створити зелений дім, розповідаємо далі.

До теми 7 оновлень будинку, які зараз можуть здаватися чудовими, але згодом є ризик пошкодувати

Використовуйте екологічно чисті продукти та фарби

При оновленні інтер’єру вибирайте фарби на рослинній основі або органічні фарби з низьким рівнем летких речовин. Вони не тільки зменшують токсичне навантаження, але й сприяють покращенню якості повітря в приміщенні.

Вибирайте старі меблі

Замість того, щоб купувати нові меблі, зверніть увагу на старі, якісні вироби. Вони мають довший термін служби та часто є більш міцними. Реставрація таких меблів не лише збереже ресурси, а й додасть вашому будинку унікального стилю.

Купуйте енергоефективну техніку

Старі прилади споживають більше енергії, тому при їх заміні варто обирати енергоефективні моделі. Наприклад, пральні машини з фронтальним завантаженням використовують менше води, а енергоефективні холодильники скорочують витрати електроенергії.

Встановіть склопакети

Сучасні вікна зі склопакетами зменшують тепловтрати та допомагають економити на опаленні. Це особливо актуально для холодних регіонів. Поєднання скління з навісами на північних сторонах будинку допоможе зберігати тепло взимку та захищати від сонця влітку.

Використовуйте ламбрекени

Ламбрекени на вікнах і спеціальні ущільнювачі на дверях допоможуть зменшити втрати тепла. Також варто обирати натуральні тканини для штор та оббивки меблів – льон, вовну або бавовну.

Маленькі зміни можуть зробити житло більш екологічним / Фото Freepik

Встановіть енергоощадне освітлення

Для освітлення варто використовувати LED-лампи або компактні люмінесцентні лампочки, які споживають значно менше електроенергії.

Використовуйте сонячну енергію

Встановлення сонячних панелей – чудовий спосіб зменшити викиди CO2 та економити на рахунках за електроенергію. Це довгострокова інвестиція в екологічне майбутнє.

Вирощуйте власні овочі та трави

Створення маленького городу або використання горшкових рослин допоможе вам мати свіжі продукти та покращити якість повітря в будинку. Крім того, вирощування власних овочів – це корисне хобі.

Обирайте екологічні підлогові покриття

При заміні підлогового покриття зверніть увагу на натуральні матеріали: пробку, морську траву, сизаль або деревину. Уникайте матеріалів на основі нафти, таких як нейлон або поліестер.

Економте воду

Встановлення резервуарів для збору дощової води, використання її води для поливу саду та встановлення душових лійок з низьким потоком допоможуть значно скоротити споживання води.

Вибирайте екологічні шпалери

Уникайте шпалер на основі ПВХ, оскільки при їх виробництві утворюються шкідливі речовини. Обирайте паперові або текстильні шпалери з натуральними барвниками.

До слова, деякі оновлення житла є не просто екологічними, а й також мають високу рентабельність та підвищують його вартість при перепродажі.