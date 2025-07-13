Чому не цвіте герань: 5 причин і як їх виправити

Герань – улюблениця багатьох садівників через свої яскраві грона квітів і невибагливість у догляді. Вона дарує літньому саду або балкону класичну красу – у відтінках червоного, рожевого, білого, помаранчевого.

Але іноді, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, ці рослини відмовляються цвісти, навіть якщо зовні здаються здоровими. У чому може бути проблема та як її усунути, розповідаємо далі.

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Брак сонця

Герань обожнює сонце. Якщо рослини ростуть у затіненому місці, це одразу позначиться на цвітінні. Щоб вони накопичували достатньо енергії для формування квітів, їм потрібно щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день. Якщо у вас півтінь, будьте готові до значно скромнішого цвітіння.

Надмірний полив

Герань не любить вологу. Надмірне зволоження призводить до жовтіння листя, зів’янення квітів і гниття коренів. Перевіряйте ґрунт перед поливом: якщо верхній шар ще вологий, краще зачекати. Особливо уважними варто бути у прохолодну чи дощову погоду – у таких умовах полив потрібен значно рідше.

Герань любить тепло / Фото Freepik

Поганий дренаж

Навіть якщо ви поливаєте помірно, поганий дренаж може створити для коренів герані вкрай несприятливе середовище. Уникайте застою води в горщиках і підвісних кошиках – перевірте, чи є в них отвори для стоку. Для відкритого ґрунту використовуйте суміш із компостом для кращої повітропроникності.

Забагато азоту в добривах

Ще одна поширена помилка – надмірне або неправильне удобрення. Якщо ви застосовуєте добрива з високим вмістом азоту, герань починає активно нарощувати листя замість формування квітів. Для стимулювання цвітіння обирайте добрива з підвищеним вмістом фосфору або збалансовані формули тривалої дії.

Не видаляються відцвілі суцвіття

Видалення зів’ялих квітів – простий, але важливий крок для продовження цвітіння герані. Якщо залишати старі квіти, рослина зосереджується на формуванні насіння, а не нових бутонів. Регулярне обрізання сприяє утворенню нових квітконосів і робить рослину доглянутою.

До речі, іншою поширеною причиною відсутності квітів є недостатнє зволоження, тож важливо вміти розпізнати, що вашій рослині не вистачає води.