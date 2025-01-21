Як полагодити кран, що тече, під час приймання душу: порада від сантехніка

Сантехнік Девід Коулман, відомий у тікток як @mechanicallyincleyend, поділився порадою, як легко полагодити протікання води з крана під час приймання душу.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, його відео стало вірусним, набравши понад 1,4 мільйона переглядів. Що ж радить робити майстер під час протікання води у ванній, розповідаємо далі.

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Як полагодити кран у ванній

Коулман пояснює, що протікання води з крана ванни під час приймання душу – це ненормально, але проблему можна вирішити дуже просто.

Для цього він пропонує від’єднайте кран від ванни. На нижній частині носика є гвинт у формі знака "стоп", який потрібно відкрутити гайковими ключами. Коли гвинт ослаблений, носик можна легко зняти, якщо труба правильно закріплена за стіною. Втім, Коулман попередив, що іноді труба може вилетіти крізь плитку.

Як полагодити витік води під час приймання душу: дивіться відео

Після зняття носика варто ретельно очистити трубу, щоб забезпечити герметичність, коли будете встановлювати новий носик. Для додаткової безпеки можна заповнити отвір силіконом і змастити трубу перед монтажем.

Далі слід встановити носик назад і затягнути гвинт за допомогою гайкових ключів. Важливо добре закріпити його, щоб уникнути несподіваних ситуацій. Після завершення роботи переконайтеся, що вода більше не капає з носика під час приймання душу.