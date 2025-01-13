Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, основними причинами цього є утворення мильного нальоту, накопичення волосся чи залишків різних засобів. Як очистити таке засмічення самотужки, щоб вода знову добре стікала, розповідаємо далі.

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Очищення пробки

Завдяки своєму розташуванню біля отвору зливу та металевому "хвосту", який проникає на кілька сантиметрів у трубу, пробка раковини – невеликий металевий пристрій, який використовується для закриття зливу раковини, – часто накопичує волосся, мило та інше сміття.

Щоб її очистити, відкрутіть пробку, у сучасних раковинах це зробити легко, та очистьте її від залишків бруду та слизу паперовим рушником чи ганчіркою.

Усунення забруднень в трубі

У трубах також може накопичуватися бруд та слиз, які звужують отвір та сповільнюють стікання води. Для очищення стінок труби найкраще використовувати харчову соду та оцет, адже спеціальні хімічні засоби можуть виявитися занадто агресивними та пошкодити труби.

Так, насипте пів склянки соди в зливний отвір та додайте ще пів склянки білого оцту туди ж. Реакція, яка виникне, допоможе розщепити забруднення.

Щоб уникнути випаровування, заткніть злив ганчіркою на 15 хвилин, а потім залийте в трубу гарячу воду, аби промити труби.

Усунути забруднення в раковині можна самостійно / Фото Freepik

Видалення сміття

Якщо завдяки попереднім процедурам проблему не вдалося вирішити, скористайтеся гнучкою щіткою для чищення каналізації. Зазвичай їх виготовляють з м'якого пластику та роблять з зубцями, щоб можна було дістати все сміття з каналізації.

Вставте такий інструмент у зливний отвір та рухайте щіткою вгору, а потім вниз, витягуючи волосся та сміття. Повторюйте, доки засмічення не буде усунене.

Використання вантуза

Іноді засмічення знаходиться глибше в каналізації, ніж може дістатися щітка, тож тоді варто скористатися вантузом.

Для цього, поставте вантуз над зливом, наповніть раковину водою, щоб покрити його, і здійснюйте швидкі рухи вгору-вниз, аби проштовхнути якомога більше повітря в стік. Якщо засмічення зрушить, ви побачите, як вода з раковини швидко витече.

Перевірка сифона

U-подібний вигин труби під раковиною – це сифон, де також може накопичуватися сміття. Аби усунути там засмічення, перекрийте воду, розмістіть відро під сифоном та розкрутіть трубу. Очистьте її від бруду та встановіть на місце, переконуючись, що гайки щільно закручені.