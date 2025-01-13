Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, основными причинами этого является образование мыльного налета, накопления волос или остатков различных средств. Как очистить такое засорение самостоятельно, чтобы вода снова хорошо стекала, рассказываем дальше.

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Очистка пробки

Благодаря своему расположению у отверстия слива и металлическому "хвосту", который проникает на несколько сантиметров в трубу, пробка раковины – небольшое металлическое устройство, которое используется для закрытия слива раковины, – часто накапливает волосы, мыло и другой мусор.

Чтобы ее очистить, открутите пробку, в современных раковинах это сделать легко, и очистите ее от остатков грязи и слизи бумажным полотенцем или тряпкой.

Устранение загрязнений в трубе

В трубах также может накапливаться грязь и слизь, которые сужают отверстие и замедляют стекание воды. Для очистки стенок трубы лучше всего использовать пищевую соду и уксус, ведь специальные химические средства могут оказаться слишком агрессивными и повредить трубы.

Так, насыпьте полстакана соды в сливное отверстие и добавьте еще полстакана белого уксуса туда же. Реакция, которая возникнет, поможет расщепить загрязнения.

Чтобы избежать испарения, заткните слив тряпкой на 15 минут, а затем залейте в трубу горячую воду, чтобы промыть трубы.

Устранить загрязнения в раковине можно самостоятельно / Фото Freepik

Удаление мусора

Если благодаря предыдущим процедурам проблему не удалось решить, воспользуйтесь гибкой щеткой для чистки канализации. Обычно их изготавливают из мягкого пластика и делают с зубцами, чтобы можно было достать весь мусор из канализации.

Вставьте такой инструмент в сливное отверстие и двигайте щеткой вверх, а затем вниз, извлекая волосы и мусор. Повторяйте, пока засор не будет устранен.

Использование вантуза

Иногда засор находится глубже в канализации, чем может добраться щетка, поэтому тогда стоит воспользоваться вантузом.

Для этого, поставьте вантуз над сливом, наполните раковину водой, чтобы покрыть его, и совершайте быстрые движения вверх-вниз, чтобы протолкнуть как можно больше воздуха в сток. Если засор сдвинется, вы увидите, как вода из раковины быстро вытечет.

Проверка сифона

U-образный изгиб трубы под раковиной – это сифон, где также может накапливаться мусор. Чтобы устранить там засор, перекройте воду, разместите ведро под сифоном и раскрутите трубу. Очистите ее от грязи и установите на место, убеждаясь, что гайки плотно закручены.