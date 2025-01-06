Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, із правильними інструментами та дотриманням кількох простих кроків, можна успішно встановити полиці чи декор на кахельних стінах, не ризикуючи пошкодити плитку. Як це зробити, розповідаємо далі.

До теми Бюджетно і вишукано: ідея ремонту на кухні за 1500 гривень

Як свердлити плитку без пошкоджень

Гладка поверхня плитки не забезпечує належного зчеплення для свердла, а крихкий матеріал робить її вразливою до тріщин під тиском. Крім того, використання неправильного свердла або надто високої швидкості може спричинити перегрів і пошкодження плитки.

Для того, щоб уникнути цих негараздів та зробити процес свердління безпечним, варто дотримуватися правильного порядку дій.

Так, спершу визначте, де будуть розташовані полиці чи інший декор, і відмітьте ці точки на плитці.

Як свердлити плитку: дивіться відео

Далі наклейте малярську стрічку на місця свердління. Це забезпечить додаткову стійкість свердлу і зменшить ризик пошкодження плитки.

Після цього візьміть спеціальне свердло для плитки з твердосплавним наконечником та починайте свердлити на низькій швидкості, поступово збільшуючи натиск, щоб пробити крихку поверхню. Не поспішайте – надто швидке свердління може спричинити перегрів і тріщини. Якщо ж свердло нагрівається, зупиніться та дайте йому охолонути.

Після завершення свердління обережно видаліть малярську стрічку. Це відкриє чисті та рівні отвори в плитці

Насамкінець вставте перекидні болти в отвори. Вони забезпечують надійніше кріплення, ніж стандартні, і підходять для важчих речей. Останнім кроком закріпіть свої полиці чи декор та перевірте рівнем, наскільки рівно вони розміщені.