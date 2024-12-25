Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відео користувачки тіктока @liliia_shablia.

До теми Як зробити декоративний піднос з рамки своїми руками: простий і доступний спосіб

Ідея ремонту на кухні

Дівчина розповіла, що ремонт на кухні не робили протягом останніх 8 років. За цей час покриття на стінах потемніло, тому їх вирішили видалити. Щоб у майбутньому не з'явилася пліснява, то стіни покрили мідним купоросом. За словами дівчини, вона взяла маленьку упаковку всього за 15 гривень і цього було вдосталь, аби обробити стіни на кухні.

Після того стіни покрили ґрунтівкою. Вона коштувала 150 гривень. Коли стіни висохли, то можна наносити шпаклівку. За словами дівчини, вони робили 2 шари шпаклівки. Перший був тонким, а другий – товщий.

Саме на другому етапі нанесення шпаклівки починається найскладніший процес. Оскільки дівчина хотіла зробити декоративні стіни, то за допомогою губки для миття посуду почала робити візерунок. Загалом, на шпаклівку дівчина витратила 900 гривень.

Після того, як шпаклівка висохла, чоловік взяв срібну фарбу, та почав наносити її на стіни. Так створився ефект декоративної структурної штукатурки. Загалом, на кімнату знадобилося 6 банок фарби, загальна вартість котрих склала 200 гривень.

Щоб шпаклівка з часом не втратила кольору і не потемніла, усі стіни покрили лаком. Його вартість також склала 200 гривень.

Ідея ремонту на кухні: дивіться відео

Щоб кухня дійсно мала новий вигляд, можна пофарбувати шафи в інший колір. У підсумку, витративши мінімум коштів, можна отримати стильний та сучасний ремонт.