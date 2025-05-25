Блиск повернеться за лічені секунди: інструкція для ефективного очищення кришталевої люстри

Кришталева люстра – це не просто джерело світла, а справжня прикраса інтер’єру. Однак з часом пил і наліт знижують її блиск, роблячи освітлення тьмяним.

Щоб люстра знову засяяла, її потрібно періодично мити. Як правильно безпечно, акуратно й ефективно очистити кришталеву люстру вдома, розповідає 24 Канал.

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Як часто мити кришталеву люстру

Залежно від розміщення люстри (вітальня, кухня, спальня), оптимальна періодичність очищення – 1 – 2 рази на рік. У кухнях, де більше жиру й пилу, миття може знадобитися частіше.

Підготовка до миття

Перед початком роботи важливо дотриматися правил безпеки:

Вимкніть електрику. Обов’язково вимкніть живлення через щиток – не достатньо просто вимкнути вимикач.

Підготуйте робоче місце. Застеліть підлогу пледом або тканиною, щоб уникнути пошкодження кришталю, якщо щось впаде.

Визначте спосіб миття. Люстру можна мити на місці або зняти частини кришталю. Обирайте залежно від конструкції та доступу.

Миття люстри без знімання

Цей варіант підходить, якщо немає можливості зняти люстру або вона дуже складна в розбиранні.

Першим кроком надіньте бавовняні рукавички – це захистить кришталь від відбитків.

Далі приготуйте розчин для очищення: змішайте 1 літр води кімнатної температури та 1 столову ложку спирту або оцту.

Тепер змочіть м’яку ганчірку або пульверизатором нанесіть розчин на підвіски. Протирайте кришталь та металеві елементи акуратно, не тягнучи за деталі. Наостанок пройдіться сухою м’якою тканиною для полірування.

Люстру варто очищувати хоча б раз на рік / Фото Freepik

Миття зі зніманням кришталю

Цей варіант дозволяє ретельно відмити всі елементи, особливо якщо люстра дуже забруднена.

Тут зніміть кришталеві підвіски (запам’ятайте або сфотографуйте їх розміщення).

Приготуйте миску з теплою водою та кількома краплями рідкого мийного засобу або оцту.

Опускайте підвіски у воду по черзі, очищуйте м’якою ганчіркою або пензликом.

Обполосніть у чистій воді та витріть насухо мікрофіброю.

Після повного висихання підвіски можна повернути на місце.

Що варто врахувати

Не використовуйте абразиви – вони можуть залишити подряпини.

Також не допускайте потрапляння вологи на патрони або електричні елементи.

Якщо люстра велика або дуже стара – краще звернутися до професіоналів.

До слова, освітлення створює атмосферу в усьому приміщенні, тож правильна лампа може "підняти" низьку стелю.