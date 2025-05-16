Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, знаючи правильний підхід, можна впоратися з нею швидко та безпечно. Три перевірені способи видалення розбитої лампочки, які не потребують безпосереднього контакту з гострим склом, розповідаємо далі.

До теми 6 типів лампочок і де їх використовувати у домі

Техніка безпеки

Перед будь-якими діями обов’язково відключіть електроживлення.

Якщо мова йде про лампу – вийміть її з розетки. У випадку зі стаціонарним світильником – вимкніть вимикач і знеструмте відповідну лінію через щиток.

Для повної впевненості використовуйте мультиметр, щоб переконатися, що на патрон не подається напруга.

Також одягніть захисні окуляри та рукавички та підстеліть брезент або стару тканину під світильником – це допоможе зібрати дрібні уламки.

Після завершення обов’язково приберіть і утилізуйте скло належним чином.

Спосіб 1. Плоскогубці з тонкими щипцями

Цей метод особливо ефективний, якщо залишився доступ до металевої різьби цоколя. Дійте повільно та обережно:

Візьміть плоскогубці з тонким носом і обережно зафіксуйте ними внутрішню частину цоколя. За потреби – трохи зігніть край всередину, щоб покращити фіксацію.

Обережно викручуйте цоколь проти годинникової стрілки.

Повторюйте кроки, якщо цоколь не піддається одразу.

Цей спосіб не потребує спеціального обладнання, але вимагає точності, щоб не пошкодити патрон.

Спосіб 2. Звичайна сира картопля

Так, саме картопля – доступний і неочікувано ефективний інструмент для виймання розбитої лампи:

Розріжте сиру картоплину навпіл.

Видаліть надлишки вологи з місця зрізу.

Щільно притисніть зрізану сторону до цоколя лампочки.

Обережно обертайте картоплину проти годинникової стрілки, поки цоколь не відкрутиться.

Варто бути обережним, дістаючи розбиту лампу / Фото Freepik

Спосіб 3. Комерційний екстрактор для лампочок

Для тих, хто часто має справу з освітленням, варто придбати спеціальний екстрактор для розбитих лампочок. Це недорогий інструмент, оснащений гумовим наконечником, який:

Вставляється у розбитий цоколь.

Обертається проти годинникової стрілки.

Безпечно витягує залишки лампи з патрона.

Деякі моделі дозволяють приєднати довгу ручку – це зручно для стельових світильників.

Утилізація: що робити з уламками

Хоча лампи розжарювання не містять шкідливих речовин (на відміну від, наприклад, люмінесцентних ламп), вони не підлягають переробленню через наявність дрібних металевих елементів. Тому загорніть уламки в щільний папір або пакет, надійно запакуйте, щоб скло не прорвало упаковку, та викиньте у звичайне сміття.

До речі, якщо ваша світлодіодна лампа ціла, але вийшла з ладу, є простий спосіб її полагодити за допомогою олівця.