Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, зная правильный подход, можно справиться с ней быстро и безопасно. Три проверенные способы удаления разбитой лампочки, которые не требуют непосредственного контакта с острым стеклом, рассказываем дальше.

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Техника безопасности

Перед любыми действиями обязательно отключите электропитание.

Если речь идет о лампе – выньте ее из розетки. В случае со стационарным светильником – выключите выключатель и обесточьте соответствующую линию через щиток.

Для полной уверенности используйте мультиметр, чтобы убедиться, что на патрон не подается напряжение.

Также наденьте защитные очки и перчатки и подстелите брезент или старую ткань под светильником – это поможет собрать мелкие обломки.

После завершения обязательно уберите и утилизируйте стекло должным образом.

Способ 1. Плоскогубцы с тонкими щипцами

Этот метод особенно эффективен, если остался доступ к металлической резьбе цоколя. Действуйте медленно и осторожно:

  • Возьмите плоскогубцы с тонким носом и осторожно зафиксируйте ими внутреннюю часть цоколя. При необходимости – немного согните край внутрь, чтобы улучшить фиксацию.
  • Осторожно выкручивайте цоколь против часовой стрелки.
  • Повторяйте шаги, если цоколь не поддается сразу.

Этот способ не требует специального оборудования, но требует точности, чтобы не повредить патрон.

Способ 2. Обычная сырая картошка

Да, именно картофель – доступный и неожиданно эффективный инструмент для вынимания разбитой лампы:

  • Разрежьте сырую картофелину пополам.
  • Удалите излишки влаги с места среза.
  • Плотно прижмите срезанную сторону к цоколю лампочки.
  • Осторожно вращайте картофелину против часовой стрелки, пока цоколь не открутится.

Замена лампочки

Стоит быть осторожным, доставая разбитую лампу / Фото Freepik

Способ 3. Коммерческий экстрактор для лампочек

Для тех, кто часто имеет дело с освещением, стоит приобрести специальный экстрактор для разбитых лампочек. Это недорогой инструмент, оснащен резиновым наконечником, который:

  • Вставляется в разбитый цоколь.
  • Вращается против часовой стрелки.
  • Безопасно извлекает остатки лампы из патрона.

Некоторые модели позволяют присоединить длинную ручку – это удобно для потолочных светильников.

Утилизация: что делать с обломками

Хотя лампы накаливания не содержат вредных веществ (в отличие от, например, люминесцентных ламп), они не подлежат переработке из-за наличия мелких металлических элементов. Поэтому заверните обломки в плотную бумагу или пакет, надежно запакуйте, чтобы стекло не прорвало упаковку, и выбросьте в обычный мусор.

Кстати, если ваша светодиодная лампа целая, но вышла из строя, есть простой способ ее починить с помощью карандаша.