Догори чи донизу: як правильно класти столові прибори у посудомийну машину

Суперечки про те, як правильно завантажувати столові прибори у посудомийну машину – ручками догори чи донизу – тривають уже багато років. Одні переконані, що робоча частина має бути зверху для кращого миття, інші ставлять на перше місце безпеку.

Виробники побутової техніки, яких цитує видання okdiario, нарешті дали чіткі рекомендації, які допоможуть досягти максимальної чистоти та уникнути поширених помилок.

Що кажуть виробники побутової техніки?

Експерти зазначають, що правильне розташування столових приборів впливає не лише на якість миття, а й на ефективність роботи посудомийної машини. Вода та мийний засіб повинні безперешкодно омивати кожен предмет, тому важливо не лише правильно розмістити прибори, а й не перевантажувати кошики.

За рекомендаціями виробників, виделки та ложки можна розміщувати ручками вниз, щоб їхня робоча частина краще промивалася струменями води. Водночас гострі ножі слід ставити виключно ручками догори, а лезом донизу. Це значно зменшує ризик порізів під час розвантаження машини та відповідає правилам безпеки.

Якщо посудомийна машина обладнана спеціальним верхнім лотком для столових приборів, саме його рекомендують використовувати для ножів, виделок і ложок. Такий спосіб забезпечує рівномірне миття кожного предмета та дозволяє уникнути їхнього скупчення.



Як правильно класти столові прибори у посудомийну машину / Фото Unsplash

Що ще важливо знати?

Фахівці також наголошують на кількох важливих правилах експлуатації:

не складайте столові прибори та посуд щільними купами, адже це заважає циркуляції води;

не перевантажуйте машину – між предметами має залишатися простір;

не потрібно попередньо мити посуд під краном, достатньо прибрати великі залишки їжі;

кожен тип посуду слід розміщувати у призначеному для нього кошику чи лотку.

Окрему увагу варто приділити довгим кухонним ножам, лопаткам або великим кухонним приладам. Їх рекомендують класти на верхній лоток або горизонтально, якщо це передбачено конструкцією посудомийної машини.

Таким чином, універсальної відповіді "догори чи донизу" для всіх столових приборів немає. Ложки та виделки можна розміщувати робочою частиною догори для кращого очищення, а ножі – лише лезом донизу, щоб уникнути травм. Дотримання цих простих рекомендацій допоможе зробити миття ефективнішим, продовжити термін служби посуду та забезпечити безпечне користування посудомийною машиною.