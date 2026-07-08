Производители бытовой техники, которых цитирует издание okdiario, наконец дали четкие рекомендации, которые помогут добиться максимальной чистоты и избежать распространенных ошибок.

Что говорят производители бытовой техники?

Эксперты отмечают, что правильное расположение столовых приборов влияет не только на качество мытья, но и на эффективность работы посудомоечной машины. Вода и моющее средство должны беспрепятственно омывать каждый предмет, поэтому важно не только правильно разместить приборы, но и не перегружать корзины.

Согласно рекомендациям производителей, вилки и ложки можно размещать ручками вниз, чтобы их рабочая часть лучше промывалась струями воды. В то же время острые ножи следует ставить исключительно ручками вверх, а лезвием вниз. Это значительно снижает риск порезов при разгрузке машины и соответствует правилам безопасности.

Если посудомоечная машина оснащена специальным верхним лотком для столовых приборов, именно его рекомендуют использовать для ножей, вилок и ложек. Такой способ обеспечивает равномерную мойку каждого предмета и позволяет избежать их скопления.



Как правильно укладывать столовые приборы в посудомоечную машину / Фото Unsplash

Что еще важно знать?

Специалисты также обращают внимание на несколько важных правил эксплуатации:

не складывайте столовые приборы и посуду плотными кучами, ведь это мешает циркуляции воды;

не перегружайте машину – между предметами должно оставаться пространство;

не нужно предварительно мыть посуду под краном, достаточно удалить крупные остатки пищи;

каждый тип посуды следует размещать в предназначенной для него корзине или лотке.

Особое внимание стоит уделить длинным кухонным ножам, лопаткам или крупным кухонным приборам. Их рекомендуется класть на верхний лоток или горизонтально, если это предусмотрено конструкцией посудомоечной машины.

Таким образом, универсального ответа "рабочей частью вверх или вниз" для всех столовых приборов нет. Ложки и вилки можно размещать рабочей частью вверх для лучшей очистки, а ножи – только лезвием вниз, чтобы избежать травм. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сделать мытье более эффективным, продлить срок службы посуды и обеспечить безопасное использование посудомоечной машины.