Повертаємо чистоту: як вимити вікна після ремонту

Ремонт – це часто приємне оновлення простору, але він майже завжди залишає по собі безлад. Одне з найскладніших завдань після будівельних робіт – відмити вікна.

На склі, рамах і підвіконнях зазвичай лишаються сліди пилу, фарби, монтажної піни, будівельного клею та інших забруднень. Важливо не тільки зробити вікна чистими, а й не пошкодити поверхні. Як діяти правильно, розповідає 24 Канал.

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Зніміть пил і бруд

Спочатку обережно видаліть великий пил і будівельне сміття з підвіконь, рами, фурнітури й відкосів. Для цього скористайтесь щіткою або пилососом із насадкою для вузьких щілин. Не поспішайте мити скло водою – абразивні частинки пилу можуть залишити подряпини.

Видаліть сліди будівельних матеріалів

Найчастіше на вікнах після ремонту лишаються:

фарба – знімається пластиковим скребком або спеціальним засобом для очищення скла.

монтажна піна – видаляється тільки після повного затвердіння. Спочатку зріжте зайве ножем, потім обробіть пляму засобом для видалення монтажної піни.

будівельний клей чи герметик – найкраще знімаються механічно, потім обробляються м’яким розчинником.

Будьте уважні – не використовуйте металеві інструменти або жорсткі губки. Вони можуть подряпати скло та пластикову раму.

Вікна після ремонту слід ретельно очистити / Фото Freepik

Помийте рами й відкоси

Рами варто протерти м’якою ганчіркою, змоченою у воді з мильним розчином. Якщо це пластикові рами – уникайте хлоровмісний засобів. Вони можуть знебарвити матеріал.

Помийте скло

Спочатку нанесіть мильний розчин на скло, дайте йому подіяти кілька хвилин. Потім протріть мікрофібровою ганчіркою. Залишки води зручно прибрати гумовою щіткою для вікон – рухайте нею зверху вниз, витираючи край після кожного проходу.

Для блиску можна використати суміш води та оцту (у пропорції 1:1) або спиртовий розчин – він швидше випаровується і не залишає розводів.

Завершальне протирання

Коли скло вже чисте, протріть сухою мікрофіброю або спеціальним паперовим рушником для скла. Це прибере залишки вологи та надасть поверхні блиску.

До речі, для гарного вигляду вікон важливо також правильно та безпечно почистити жалюзі.