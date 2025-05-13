Будуть як нові: як повернути старим плінтусам гарний вигляд

Плінтуси у будинках створюють естетичний та завершений вигляд, приховуючи невеликі щілини між стіною та підлогою. Однак з часом на них з'являються подряпини й вони втрачають свій привабливий вигляд.

Як відновити естетичний вигляд плінтусів – повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як почистити плінтуси

Щоб повернути плінтусам естетичний вигляд, спочатку слід організувати прибирання. Всі меблі слід відсунути від плінтусів, а після – помити підлогу та позбутися пилу.

Після цього слід приготувати розчин для чищення плінтусів. У невеликому пластиковому відрі слід змішати 2 літри води та пів чайної ложки знежирювального засобу. Якщо плінтуси на кухні і накопичили забагато жиру, то варто додати більше "антижиру".

Для очищення плінтусів варто обирати ганчірку з мікрофібри. Занурте її в мийний розчин, позбудьтеся зайвої вологи та протріть плінтуси. Починати варто з невеликої ділянки, і очищувати їх зверху вниз. Щоб видалити забруднення з кутів, можна скористатися ватною паличкою.

Щоб повернути плінтусам блиск, варто скористатися меланіновою губкою. Вона зможе замаскувати подряпини та зробити плінтуси естетичнішими на вигляд.

Крім того, експерти рекомендують скористатися мастилом WD-40 для видалення потертостей з ПВХ плінтусів. Достатньо нанести кілька крапель та за допомогою ганчірки з мікрофібри ретельно протерти поверхню, аби не залишилося подряпин.

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