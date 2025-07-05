Знадобляться у саду: 5 способів використання старих газет

У кожного садівника свої причини для занять городництвом: хтось прагне зменшити стрес, інші хочуть харчуватися більш органічно або зекономити на продуктах. Та все більше людей обирають садівництво як спосіб жити екологічно.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, вирощування овочів, компостування, збирання насіння – усе це допомагає зменшити вплив на довкілля та повторно використати застосувати речі. П’ять ефективних способів використання газет у саду, розповідаємо далі.

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Тримайте бур’яни під контролем

Газета, як і картон, здатна пригнічувати ріст бур’янів. Вона перекриває доступ до світла й поживних речовин, тим самим душить небажану зелень. З часом папір розкладається, але протягом сезону він забезпечує надійний захист. Для грядок використовуйте щонайменше 5 – 7 шарів газет під шаром ґрунту або мульчі.

Ковдра для ніжних рослин

Під час перших осінніх заморозків газета стане тимчасовим укриттям для чутливих рослин. Покрийте їх кількома шарами паперу, закріпивши камінням або дерев’яними штифтами по краях. Такий захист не завдасть шкоди стеблам і листю, але врятує рослини від передчасної загибелі.

Горщики для розсади

Вирощування розсади з насіння – економний варіант, але купівля мінігорщиків може влетіти в копійку. Газета розв'язує цю проблему: з неї можна зробити повністю компостовані горщики. У них можна вирощувати все – від помідорів до гарбуза, а потім висаджувати просто в ґрунт без пересадки.

Доповнення до компосту

Подрібнена газета є чудовим джерелом вуглецю для компосту. Вона стимулює розкладання органіки й допомагає підтримувати баланс у купі. Уникайте використання глянцевого паперу та сторінок з кольоровим друком – вони можуть містити небажані хімічні речовини.

Стрічка з насінням

Посів дрібного насіння (наприклад, моркви або салату) часто незручний. Рішення – зробити стрічку з газетних смужок. На кожну крапають трохи клею з борошна та води й розкладають насіння. Після висихання стрічку висаджують у ґрунт на потрібну глибину – зручно, швидко і без зайвих втрат.

До речі, не тільки газети можуть згодитися у садівництві. Також садівники мають свої улюблені незвичні інструменти зі звичайних побутових речей.