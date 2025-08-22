Розбиту плитку не треба викидати: що з неї можна зробити
- Користувачка тіктоку показала, як використати розбиту плитку для декорування підвіконня.
- Дівчина поділилася покроковою інструкцією, як задекорувати підвіконня.
Після ремонту часто залишається невикористана плитка. Однак не слід поспішати її викидати. Навіть якщо вона розбилася, її можна використати знову.
Цікавою ідеєю у мережі поділилася користувачка тіктоку.
Що можна зробити з плитки?
Користувачка мережі розповіла, що на орендованій квартирі підвіконня були у жахливому стані. Тож дівчина вирішила їх "реанімувати", обравши для цього цікавий спосіб.
Так, дівчина знайшла стару плитку, яку віддавали безкоштовно. Потім вона розбила плитку, аби зробити з неї мозаїку.
Наступним кроком стала підготовка підвіконня. Так, слід ретельно вимити його та витерти від пилу і бруду.
Усю розбиту плитку слід викладати на підвіконня поступово. Спершу великі шматки, а поруч – менші, залишаючи невеликий відступ. Кріпити плитку можна на рідкі цвяхи.
Коли усе підвіконня буде задекороване, то потрібно обрати затирку для швів. Оскільки дівчина використовувала білу плитку, то вирішила додати акцентів і обрала яскраву помаранчеву затирку.
Низ підвіконня дівчина теж задекорувала, використавши залишки бамбукових шпалер.
Як з плитки зробити підвіконня: дивіться відео
