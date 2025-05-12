Можна використовувати з користю: 8 креативних ідей для проєктів зі скляних банок

Скляні банки – це не просто тара з-під варення чи солінь. Це потенційні елементи декору, органайзери та навіть помічники в господарстві.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, замість того, щоб викидати порожні банки, варто дати їм друге життя – це не тільки зменшить кількість відходів, а й додасть вашому простору індивідуальності та затишку. Ефективні способи використання старих скляних банок, розповідаємо далі.

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Вазони для квітів

Скляна банка – чудова альтернатива звичайній вазі. Розмістіть кілька банок різного розміру на підвіконні й наповніть їх квітами – це додасть шарму будь-якій кімнаті. Для більш стильного вигляду згрупуйте банки за кольором або форматом, прикрасьте стрічками або мереживом.

Органайзер для ґудзиків і дрібниць

Маленькі ґудзики, намистини, шпильки – усе це часто губиться в шухлядах. Скляна банка дозволяє зберігати такі речі впорядковано та на видноті, перетворюючи робочий простір на затишну й організовану зону.

Місце для зберігання художнього приладдя

Олівці, пензлі, маркери – усе це легко загубити, якщо немає чіткого місця для зберігання. Високі банки допомагають тримати приладдя вертикально, забезпечуючи швидкий доступ до потрібних інструментів. Прозоре скло також дозволяє одразу побачити вміст.

Органайзер для офісних дрібниць

Скріпки, кнопки, гумки – у шухляді вони часто створюють безлад. Старі банки допоможуть це виправити: просто розсортуйте канцелярію по банках і поставте їх у доступному місці на робочому столі.

Банки можуть бути багатофункціональними / Фото Freepik

Контейнери для засобів для чищення

Якщо ви готуєте домашні мийні засоби, банки стануть у пригоді для їх зберігання. Оцет, сода чи інші рідини для чищення – усе це можна зручно й безпечно зберігати в скляному посуді, який легко підписати або прикрасити етикеткою.

Кашпо для рослин

Банки можуть слугувати стильними мінівазонами для кімнатних чи балконних рослин. Просто додайте дренажний шар і посадіть улюблену рослину – такий елемент стане живим декором у будь-якому інтер’єрі.

Контейнери для їжі

Закінчилися пластикові контейнери? Скляна банка легко замінить їх. У ній зручно зберігати залишки їжі, салати, каші або закуски, які можна взяти з собою на роботу чи пікнік. Скло не вбирає запахи та легко миється.

Тримач для пензлів для макіяжу

Замість того щоб складати пензлі в косметичку, розмістіть їх у банці на туалетному столику. Це зручно, гігієнічно та виглядає охайно. До того ж ви завжди знатимете, де саме ваш улюблений пензлик.

Додамо, що скляні банки – це не сміття, а ресурс, який можна використати навіть для прикрашання двору, виготовляючи приголомшливий декор для саду.