Як назавжди захистити дім від мишей та щурів

З настанням теплої пори року щурі та миші починають розмножуватися, а тому – шукатимуть новий притулок. Можливо, саме ваш дім може привабити шкідників, від яких так непросто позбутися.

Однак існує ідеальний народний засіб, який відлякує щурів та мишей від дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Природний відлякувач щурів і мишей

Пастки чи отрута – не зовсім гуманний засіб, навіть проти шкідників. Щоб відлякати щурів та мишей зі свого дому і саду, можна скористатися народним і природним засобом.

Так, експерт Глен Пескетт стверджує, що звичайний часник – надійний захисник та відлякувач щурів.

Часник полюбляють у всьому світі, має користь для здоров'я та доповнює будь-яку страву, до якої ви його додаєте. Але для щурів? Цей сильний, різкий запах – їхній абсолютний кошмар,

– наголосив Пескетт.

Він пояснив, що щурі значною мірою покладаються на свій нюх, щоб орієнтуватися у просторі та знаходити їжу. Часник із його сильними сполуками сірки переважає нюх шкідників і змушує їх почуватися дезорієнтованими. Також запах часнику сприймається гризунами як токсична речовина, тому вони оминатимуть дім та сад, де є часник.



Чим відлякати щурів та мишей / Фото Unsplash

Щоб захистити дім від пацюків, слід розкласти зубчики часнику у місця, де гризуни, ймовірно, можуть лазити. Так, покладіть його біля гаража, кухні, горища, щілин та дверних отворів.

Якщо ви не хочете розкладати часник, то можна скористатися часниковою олією. Достатньо змочити ватний диск в олії та покласти у місцях, які можуть привабити щурів.

До того ж, щоб відлякати щурів та мишей можна використати яблучний оцет чи каєнський перець. Ці запахи також відлякують гризунів.

До слова, раніше 24 Канал розповів, як позбутися павуків у домі. Павуки – хоч і не найнебезпечніші "сусіди", але вони здатні викликати в багатьох людей дискомфорт.