Як назавжди позбутися від павуків вдома

Домашні павуки зазвичай не становлять небезпеки для людини та навіть допомагають позбуватися мух і комарів. Проте мало кому подобається бачити павутину в кутах або несподівано натрапити на павука у ванній чи підвалі.

Саме тому багато людей шукають прості та безпечні способи позбутися цих непроханих "сусідів". Про це пише The Spruce.

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Чому павуки з'являються в будинку?

Головна причина – їжа. Павуків приваблюють місця, де багато комах. Найчастіше вони ховаються у темних і тихих зонах: підвалах, гаражах, горищах, коморах або захаращених кімнатах.

Навіть якщо ви не бачите павутини, це ще не означає, що павуків немає. Деякі види активно полюють і не плетуть сіток.

Більшість спреїв від комах погано діють на павуків. Через довгі лапки їхнє тіло майже не торкається поверхні, тому вони рідко контактують із отрутою. Найкраще працює обробка щілин і місць, через які павуки потрапляють у будинок.

Павуки приходять до будинків за їжею / Фото Pexels

Як позбутися павуків:

Регулярно пилососьте кути, тріщини та місця за меблями. Це допомагає прибрати павутину, яйця та самих павуків.

Позбавтеся безладу в підвалі, гаражі та на горищі – павуки люблять тихі захаращені місця.

Закрийте щілини у вікнах, дверях і стінах, через які вони можуть потрапляти всередину.

Менше залишайте світло ввечері біля вікон і дверей – воно приваблює комах, а за ними приходять павуки.

Використовуйте клейкі пастки у місцях, де часто бачите павуків.

Якщо павук один – його можна просто винести надвір у банці або прибрати пилососом.

Популярні поради з інтернету про ефірні олії, лимон чи інші "домашні" засоби працюють не завжди. Деякі натуральні препарати можуть подіяти лише тоді, коли потрапляють безпосередньо на павука, але повністю вирішити проблему вони не здатні.

Якщо павуків у домі стає дедалі більше, ви регулярно знаходите кокони з яйцями або помічаєте укуси, варто звернутися до фахівців.

Спеціалісти допоможуть знайти місця, через які павуки потрапляють у будинок, оброблять приміщення та допоможуть позбутися їх надовго.

Раніше ми писали про те, як позбутися мурах у саду. Замість хімікатів експертка з дому та саду Моллі Міллер радить використовувати звичайне мило. Для цього потрібно натерти шматок мила на тертці та розсипати стружку біля клумб і грядок. Також милом можна провести вздовж дверей чи місць, де з'являються комахи. За словами експертки, сильний запах мила відлякує шкідників і заважає їм знаходити рослини.