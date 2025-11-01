Як позбутися пилу вдома: тіктокер показав ефективний лайфхак, який дійсно працює

Витирання пилу – одна з найбуденніших, але водночас найнеобхідніших домашніх справ. Адже якщо занедбати це завдання, товстий шар пилу швидко покриє улюблені речі.

Тіктокер з ніком @KleanKrish, який ділиться порадами з клінінгу, показав у своєму відео, як ефективно позбутися пилу в будь-якій кімнаті, передає 24 Канал.

Дивіться також Дрова чи газ: чим вигідніше опалити оселю у 2025 році

Як легко прибрати пил вдома?

Спершу він радить скористатися розсувною ганчіркою для пилу, щоб дістатися навіть найвіддаленіших кутків. Потім – перейти до верхніх частин дверних рам, які часто залишаються поза увагою. Наступний крок – стіни. За словами Крішa, для матових фарб краще використовувати суху ганчірку з мікрофібри, а для шовковистих поверхонь — можна трохи змочити серветку. Після цього слід очистити меблі: від верхніх полиць до шаф.

Тіктокер зізнається, що віддає перевагу пилососу для пилу, адже це дозволяє зібрати частинки, а не просто рознести їх повітрям.

Прибирайте зверху вниз – так пил, який осідає, не зіпсує вже очищені ділянки,

– порадив він.

Не забудьте також про віконні рами, підвіконня та плінтуси – там часто накопичується непомітний шар пилу. Для цього можна скористатися насадкою для пилососа, яка легко дістає у вузькі пази. На завершення варто пропилососити підлогу, щоб прибрати залишки пилу, що осіли під час очищення.

Як легко прибрати пил вдома: дивіться відео

Чому важливо вчасно витирати пил?

Як пише The Guardian, домашній пил – це не просто бруд на поверхнях, а складна суміш: відмерлі клітини шкіри, волокна одягу, волосся, пилок, ґрунт, мікропластик, бактерії та кліщі. Він не лише псує вигляд кімнати: пил може спричиняти алергії, подразнення дихальних шляхів і створює сприятливе середовище для мікробів та кліщів.

Регулярне витирання пилу – це не розкіш, а необхідність: це допомагає зменшити кількість алергенів, покращити якість повітря в приміщенні і продовжити термін служби меблів і техніки, які менше забруднюються і менш схильні до зносу.

Які помилки ніколи не роблять клінери?