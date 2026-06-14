Жирні плями зникнуть з одягу завдяки одному неочікуваному інгредієнту – і це не харчова сода

Жирні плями буває складно вивести з одягу. Але для цього не обов'язково використовувати магазинні засоби.

З тими, хто надає перевагу натуральним методам, експертка з прибирання Джорджія, відома у TikTok як Clean with Georgia, поділилася своїм способом – і це не сода та не оцет. Про це пише Express.

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Як позбутися жирних плям за допомогої крейди?

Джорджія порадила використовувати звичайну крейду для видалення жирних плям.

Найкраще метод працює на свіжих плямах. Щойно жир потрапив на одяг, потрібно спершу промокнути зайву олію серветкою, але не терти, щоб не втерти пляму глибше у тканину.

Потім слід обробити пляму крейдою або засипати її крейдяним порошком і залишити на кілька хвилин.

Крейда допомагає, бо вбирає олію та жир із тканини.

У Bosch радять повторно наносити крейду, якщо вона починає збиватися грудочками. Це означає, що в тканині ще залишився жир. Процедуру слід повторювати, поки крейда не перестане злипатися. Після цього залишки крейди потрібно струсити, а річ випрати у пральній машині на звичному режимі.

Для жирних плям можна використовувати як звичайну крейду, так і крейдяний порошок / Фото з відкритих джерел

Раніше ми писали про те, як позбутися вапняного нальоту на кранах. Вапняний наліт не лише псує вигляд ванної, а й може пошкодити сантехніку та зменшити напір води.

Причина – жорстка вода, після якої залишаються відкладення кальцію й магнію. Позбутися нальоту допоможе звичайний лимон. Потрібно змочити ганчірку лимонним соком, обгорнути нею кран і залишити приблизно на годину. Потім протерти поверхню – і кран знову блищатиме. Якщо наліт сильний, можна надягнути половинку лимона прямо на кран і залишити на кілька годин або на ніч. Після цього змити водою та витерти насухо.