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Дім Своїми руками Професійний результат гарантовано: що потрібно, аби з першого разу правильно пофарбувати дерево
2 травня, 18:22
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Професійний результат гарантовано: що потрібно, аби з першого разу правильно пофарбувати дерево

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Перед фарбуванням деревини потрібно перевірити стан матеріалу, тип деревини й врахувати кліматичні умови.
  • Для фарбування використовують різні типи морилок: гелеві, масляні та водні, кожна з яких має свої переваги.
  • Процес фарбування включає підготовку поверхні, шліфування, тестування морилки та нанесення фінішного покриття.

Фарбування деревини – це ефективний спосіб оновити старі меблі або надати новому виробу бажаного вигляду.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, незалежно від того, чи йдеться про реставрацію вінтажної тумбочки або оновлення вживаного крісла, правильний вибір матеріалів і техніки фарбування дозволить досягти якісного та довговічного результату. Важливі нюанси, які варто враховувати перед початком роботи, розповідаємо далі.

Також цікаво Обираємо правильну морилку: на що звернути увагу, аби отримати гарний результат

Що потрібно врахувати перед фарбуванням

  • Стан деревини.

Перед фарбуванням переконайтеся, що деревина не має серйозних пошкоджень. Якщо є сліди вологи, цвілі або деформації, спершу усуньте ці проблеми. Поверхневі тріщини чи тьмяність можна легко відшліфувати, однак глибокі пошкодження потребують ремонту або заміни елементів.

  • Тип деревини.

Різні породи деревини по-різному вбирають морилку. Щільна деревина (наприклад, дуб) вбирає фарбу повільніше, ніж пориста (наприклад, сосна). Для хвойних порід рекомендовано використовувати спеціальний кондиціонер для деревини, аби забезпечити рівномірне фарбування.

  • Кліматичні умови.

Вологість повітря безпосередньо впливає на час висихання морилки. У сирих приміщеннях фарба сохне довше й може втрачати однорідність. Якщо можливо, працюйте в добре провітрюваному середовищі з низьким рівнем вологості.

Типи морилок для дерева

Гелеві морилки – створюють рівномірне поверхневе покриття та добре приховують текстуру деревини. Ідеальні для меблів, де важлива однорідність кольору.

Масляні морилки – глибоко проникають у структуру деревини, підкреслюючи її натуральну текстуру. Потребують більше часу на висихання (до 24 годин), але забезпечують насичений колір.

Водні морилки – швидко висихають, не мають сильного запаху та легше очищаються. Екологічний варіант для внутрішніх робіт.

Як фарбувати деревину: дивіться відео

Покрокова інструкція

  • Очищення та підготовка.

Очистьте поверхню від пилу, бруду та залишків старого покриття. Захистіть підлогу або інші поверхні плівкою чи тканиною.

  • Ремонт щілин і тріщин.

Використовуйте шпаклівку для деревини, щоб закрити тріщини. Після висихання згладьте поверхню шпателем.

  • Шліфування.

Обробіть поверхню спочатку грубим, а потім дрібнішим наждачним папером у напрямку волокон деревини. Видаліть пил липкою тканиною.

  • Тестування морилки.

Перед нанесенням основного шару протестуйте морилку на непомітній ділянці. Це допоможе уникнути несподіваних результатів.

  • Нанесення морилки.

Наносьте морилку щіткою або ганчіркою у напрямку текстури. Через кілька хвилин зітріть надлишки чистою тканиною. Уникайте утворення калюж – вони можуть залишити плями.

  • Фінішне покриття.

Після висихання (зазвичай 12 – 24 години) нанесіть герметик або захисне покриття. Для підлоги рекомендують поліуретан – він міцніший і краще витримує навантаження.

На що звернути увагу під час роботи

Не поспішайте – кожен етап вимагає часу. Також дотримуйтесь інструкцій виробника на упаковці морилки та герметика.

Якщо працюєте з антикварними речами, краще проконсультуйтесь з фахівцем, аби отримати гарантовано гарний результат.

Наостанок пам'ятайте, що фарбування деревини – це не лише спосіб покращити зовнішній вигляд меблів, а й можливість продовжити їхній термін служби. Правильна підготовка, обрані матеріали та уважність до деталей гарантують гарний і довговічний результат.

До слова, навіть для оновлення дерев'яного паркана важливо враховувати поради та хитрощі під час фарбування.