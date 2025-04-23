Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, незалежно від того, оновлюєте ви меблі чи дерев’яну підлогу, правильний вибір цього засобу має вирішальне значення для результату. Поради, що допоможуть уникнути помилок і зробити вдалий вибір, розповідаємо далі.

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Робіть зразки перед фарбуванням

Зразки – це обов’язковий крок перед нанесенням морилки. Випробування кількох варіантів у реальному освітленні кімнати дає змогу оцінити, як змінюється відтінок залежно від часу доби.

Не забудьте також протестувати різні фінішні покриття – від матового до глянцевого, адже саме фініш впливає на остаточне враження не менше, ніж колір.

Гармонія – важливіша за ідентичність

Деревина в інтер’єрі не обов’язково має бути одного тону. Важливо, щоб відтінки поєднувалися між собою. За аналогією з модою – це як поєднання принтів: головне, щоб вони працювали разом, а не суперечили.

Зверніть увагу на настрій, який створює морилка

Морилка – це не лише колір, а й атмосфера. Світлі відтінки задають невимушений, легкий настрій, тоді як темні – більш формальний і стриманий. Наприклад, підлога зі світлої деревини підійде для сонячної кімнати, а темна книжкова полиця додасть глибини та вагомості робочому кабінету.

Ураховуйте функціональність об'єкта

Чим більше навантаження на поверхню, тим стійкішою має бути морилка. Робоча стільниця потребує більш щільного покриття, ніж, скажімо, декоративна полиця. Поєднання естетики й практичності – запорука якісного дизайну.

Якими бувають морилки: дивіться відео

Оцінюйте морилку в контексті простору

Вибір відтінку не можна робити ізольовано. Стіни, меблі, підлога, освітлення – усе впливає на сприйняття кольору. Наприклад, холодна морилка в кімнаті з теплими тонами може виглядати неприродно.

Зважайте на архітектурний стиль

Морилка має підтримувати загальний стиль будинку. Світлі, природні відтінки гарно вписуються в сучасний або скандинавський інтер’єр, тоді як насичені глибокі кольори пасують до класичних чи вінтажних просторів.

Тестуйте на деревині того ж типу

Різні породи деревини по-різному реагують на морилку. Той самий колір на дубі та на сосні виглядатиме абсолютно інакше. Тому тестування варіантів на такій самій деревині, яку ви плануєте фарбувати, – необхідний етап.

Виділіть час на експерименти

Процес вибору морилки може зайняти більше часу, ніж очікується – і це нормально. Дизайнери радять експериментувати з кольорами, текстурами, фінішами. Цей творчий процес і дає змогу знайти найкраще рішення, яке справді сподобається.

До речі, щоб дерев'яна підлога виглядала гарно, її потрібно не лише покрити вдалою морилкою, а й правильно мити.