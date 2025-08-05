Літо у самому розпалі, і додати прохолоди оселі може кондиціонер. Однак, щоб він суттєво не вдарив по рахунках за комуналку, слід правильно користуватися технікою.

Як правильно та енергоефективно користуватися кондиціонером, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Як правильно користуватися кондиціонером?

Фахівці дали кілька практичних порад, аби кондиціонер ефективно охолоджував приміщення й при цьому – його використання не було дуже дорогим. Так, слід налаштовувати температуру так, щоб різниця між кімнатною та вуличною складала 8 градусів. Також слід щільно зачиняти вікна і двері, аби всередину кімнати не потрапляло тепле повітря.

Охолоджувати приміщення слід поступово. Не варто, щоб кондиціонер працював на межі можливостей, адже це збільшуватиме використання електроенергії, а отже – суттєве збільшення рахунків за світло.

Експерти радять користуватися таймером та нічним режимом. Ці функції знижують енергоспоживання вночі або під час меншої потреби в охолодженні.

Обов'язково варто слідкувати за чистотою фільтрів. Річ у тім, що забруднені фільтри значно знижують ефективність роботи – до 20%. Як часто це потрібно робити – залежить від оселі (квартира чи приватний будинок), частоти використання та чистоти повітря.

До слова, фільтри періодично слід міняти. Як виявилося, це варто робити частіше, аніж здається.

Резюмуючи, фахівці закликали пам'ятати, що кондиціонер не замінює свіжого повітря. Тому вранці та ввечері, коли температура падає, слід провітрювати приміщення.