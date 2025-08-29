Зазвичай пічне опалення є надійним та не потребує особливого догляду, однак немає нічого вічного. Щоб довго залишатися робочими, пічки також мають свої особливості використання.

У чому секрети довгого життя пічки та як правильно її використовувати, 24 Канал розпитав у Юрія Мартиняка, львівського майстра-пічника, що вже 20 років займається професією, яку перейняв від свого батька.

Як продовжити життя пічці вдома?

За словами майстра, зазвичай пічки в середньому можуть використовуватися 20 – 30 років без потреби в оновленні чи реставрації. Однак для того, щоб цей термін не скоротився, їх важливо правильно експлуатувати – не перегрівати та пропалювати регулярно.

Пічки не можна дуже сильно розігрівати. Тоді вони працюватимуть роками. Щоб перевірити, чи температура не зависока, слід покласти руку на кахлі. Якщо тримати її вже неможливо, додавати ще жару не варто,

– пояснює Юрій Мартиняк.

Він зауважує, що в середньому пічку треба топити близько 2 годин, а далі вона зможе утримувати тепло близько доби.

Правильне використання здатне продовжити життя пічки / Фото Юрій Мартиняк

Також, як каже майстер, топити пічку бажано регулярно. Звичайно, великих проблем, якщо не використовувати її, не буде, однак це збільшує час для розігрівання.

Якщо пічка простоїть цілу зиму без використання, серйозних проблем не буде, проте це не дуже добре. Стіни охолоджуються й тоді її треба довше протоплювати. Якщо пічка ж гріється регулярно, час для прогрівання зменшується і відповідно кількість необхідних дров чи газу теж,

– каже Юрій Мартиняк.

З його досвіду, цих простих правил достатньо, аби пічка працювала роками та залишалась у гарному стані.

