Найпоширеніша помилка: який час є найгіршим і найкращим для поливу рослин

Часто здається, що вирощування рослин – це щось на кшталт магії. Дехто з нас, що б не робив, не може зберегти рослину живою: навіть витривалі зелені друзі починають в’янути, жовтіти або скидати листя.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, одна з найпоширеніших причин цього – неправильний полив. І хоча здається, що досить просто полити рослину і на цьому все, насправді тут є кілька важливих нюансів. Що варто враховувати, розповідаємо далі.

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Основні помилки: надмірний або недостатній полив

Надмірний полив може призвести до загнивання коріння, грибка і жовтого листя.

Водночас недостатній – до в’янення, побуріння й уповільнення росту.

Також важливо поливати ґрунт, а не листя – це зменшує ризик грибкових захворювань.

Коли поливати вуличні рослини

Вуличні рослини можуть здаватися витривалішими та не такими вибагливими, однак для них правильний полив також важливий.

Так, поливати рослини в спеку – неефективно, адже вода випаровується, не досягаючи коренів. Найкращий час для цього – це ранній ранок, поки ще прохолодно, і рослини можуть встигнути увібрати вологу.

Без правильного поливу рослини можуть загинути / Фото Freepik

Разом з тим вечірній полив також можливий, але не ідеальний, бо волога не встигає випаруватись і може сприяти розвитку грибків або загниванню коренів.

Додаткові поради для здорових рослин

Перша за все, варто підбирати правильні горщики для рослин. Теракота ідеальна для вологого клімату, бо швидко висихає, а пластик та кераміка – для вологолюбних рослин.

Також слід звертати увагу на температуру води. Занадто холодна або гаряча вода може викликати стрес у рослин. В ідеалі вона має бути кімнатної температури або злегка теплою.

Крім того, потрібно звертати увагу на стан листя. Якщо воно жовтіє, навіть коли ґрунт у нормі, можливо, повітря занадто сухе.

До слова, якщо забезпечити відповідні умови поливу для рослин складно, – це не означає, що від садівництва доведеться відмовитися. Натомість можна створити посухостійкий сад.