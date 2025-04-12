Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, одна из самых распространенных причин этого – неправильный полив. И хотя кажется, что достаточно просто полить растение и на этом все, на самом деле здесь есть несколько важных нюансов. Что стоит учитывать, рассказываем далее.

К теме Как правильно ухаживать за гортензиями: советы по поливу

Основные ошибки: чрезмерный или недостаточный полив

Чрезмерный полив может привести к загниванию корней, грибка и желтым листьям.

В то же время недостаточный – к увяданию, побурению и замедлению роста.

Также важно поливать почву, а не листья – это уменьшает риск грибковых заболеваний.

Когда поливать уличные растения

Уличные растения могут казаться более выносливыми и не такими прихотливыми, однако для них правильный полив также важен.

Так, поливать растения в жару – неэффективно, ведь вода испаряется, не достигая корней. Лучшее время для этого – это раннее утро, пока еще прохладно, и растения могут успеть впитать влагу.

Без правильного полива растения могут погибнуть / Фото Freepik

Вместе с тем вечерний полив также возможен, но не идеален, потому что влага не успевает испариться и может способствовать развитию грибков или загниванию корней.

Дополнительные советы для здоровых растений

Первая всего, стоит подбирать правильные горшки для растений. Терракота идеальна для влажного климата, потому что быстро высыхает, а пластик и керамика – для влаголюбивых растений.

Также следует обращать внимание на температуру воды. Слишком холодная или горячая вода может вызвать стресс у растений. В идеале она должна быть комнатной температуры или слегка теплой.

Кроме того, нужно обращать внимание на состояние листьев. Если они желтеют, даже когда почва в норме, возможно, воздух слишком сухой.

К слову, если обеспечить соответствующие условия полива для растений сложно, – это не означает, что от садоводства придется отказаться. Вместо этого можно создать засухоустойчивый сад.