Як правильно використовувати сіль для боротьби з льодом: головні рекомендації

Зимова погода приносить не лише радість від снігу та льоду, а й виклики, пов'язані з утриманням тротуарів та під'їзних доріжок у безпечному стані.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, сіль – це перевірений засіб для цього, але її використання вимагає певних знань і навичок. Як правильно посипати свої доріжки сіллю, розповідаємо далі.

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Чому сіль працює

Звичайна вода замерзає при 0°C, але розчин із сіллю може знижувати температуру замерзання до -9°C або навіть нижче, залежно від складу.

Така хімічна реакція перешкоджає утворенню кристалів льоду, що й робить доріжки більш безпечними для пересування.

Коли краще посипати тротуари сіллю

Найефективніший спосіб – попередня обробка поверхні перед опадами. Це ускладнюватиме налипання снігу та уповільнюватиме утворення льоду, а очищення доріжок стане набагато легшим.

Якщо ж попередня обробка не була проведена, можна наносити сіль й після утворення льоду, хоча це буде менш ефективно.

Крім того, перед застосуванням солі важливо очистити сніг із поверхні, щоб хімічна дія була максимально результативною.

Очищення та посипання сіллю робить доріжки більш безпечними / Фото Pexels

Яку сіль використовувати

Існує кілька видів солі для боротьби з льодом, кожен з яких має свої переваги та недоліки:

Кам'яна сіль (хлорид натрію). Це найдоступніший варіант, який є ефективним, але може пошкодити рослинність та поверхні при частому використанні.

Хлорид кальцію. Він є більш безпечним для рослин та ефективним при низьких температурах. Однак його рекомендується наносити тонким шаром.

Хлорид магнію. Така сіль – найбезпечніший варіант для рослин та домашніх тварин. Вона також працює при дуже низьких температурах.

Як правильно наносити сіль

Застосовувати сіль варто розумно, дотримуючись наступних рекомендацій, щоб мінімізувати шкоду для рослин, поверхонь та домашніх улюбленців:

Використовуйте приблизно одну чашку солі для під’їзної дороги середнього розміру.

Розсипайте її рівномірним тонким шаром за допомогою чашки або садової лопати.

Не перевищуйте необхідну кількість, щоб уникнути шкоди для навколишнього середовища.

Крім того, перед випаданням снігу краще накривайте рослини або створіть бар'єри для їхнього захисту від солі, а також дбайте про домашніх улюбленців – сіль може дратувати шкіру та лапи тварин. Тримайте вологий рушник біля дверей, щоб витирати їх після прогулянки.