Навіть велика вітальня виглядатиме крихітною: яких помилок з меблями варто уникати

Навіть простора вітальня може здаватися тісною та захаращеною, якщо неправильно розставити меблі. Дизайнери інтер'єрів зазначають, що часто проблема полягає не в площі кімнати, а в помилках під час її облаштування. Достатньо кількох невдалих рішень, щоб простір втратив затишок і виглядав значно меншим, ніж є насправді.

Експерти видання Martha Stewart розповіли про найпоширеніші помилки, яких радять уникати фахівці.

Які помилки роблять вітальню тіснішою?

Занадто великий диван

Великий диван здається комфортним рішенням, але якщо він займає майже всю кімнату, вітальня одразу виглядає перевантаженою. Крім того, великогабаритні меблі звужують проходи та ускладнюють пересування. Дизайнери радять залишати щонайменше 75 – 90 сантиметрів вільного простору для основних проходів. Якщо кімната невелика, краще обрати компактніший диван і доповнити його кріслом.



Великий диван робить вітальню перевантаженою / Фото Unsplash

Не ставте всі меблі вздовж стін

Багато хто вважає, що меблі біля стін візуально збільшують кімнату. Насправді це часто створює відчуття порожнього центру й робить інтер'єр схожим на зал очікування. Фахівці рекомендують трохи відсунути диван і крісла від стін – навіть 30 – 45 сантиметрів можуть зробити простір більш затишним і гармонійним.

Не перекривайте проходи

Навіть красива вітальня буде незручною, якщо доведеться постійно обходити меблі. Дизайнери радять залишати не менше 76 сантиметрів між предметами меблів і приблизно 90 сантиметрів для основних маршрутів пересування кімнатою.



Не ставте меблі занадто близько / Фото Pexels

Не перестарайтеся з кількістю крісел Бажання створити більше місць для гостей часто призводить до протилежного ефекту. Надлишок крісел робить кімнату тісною та перевантаженою. Краще залишити між ними 45 – 60 сантиметрів вільного простору. Якщо додаткові місця потрібні лише час від часу, варто звернути увагу на пуфи або компактні лавки, які легко прибрати.

Правильне розташування меблів допомагає зробити кімнату просторішою без перепланування чи дорогого ремонту. Іноді достатньо пересунути диван, замінити килим або прибрати зайвий столик, щоб вітальня стала світлішою, затишнішою та візуально більшою.