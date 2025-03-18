Помилки, що вбивають техніку зсередини: що не варто робити з роботом-пилососом

У сучасному світі роботи-пилососи стали невіднятною частиною багатьох домогосподарств. Вони обіцяють полегшити життя і звільнити від повсякденних обов'язків.

Однак часто навіть досвідчені користувачі припускаються помилок, які ускладнюють ефективність роботи техніки. Про найпоширеніші з них і те, як уникнути проблем з роботом-пилососом, розповідає 24 Канал.

До теми Який пилосос обрати, щоб ефективно прибирати килими

Очищення щітки

Багато власників роботів-пилососів ігнорують цей процес. Однак волосся, нитки, шерсть та інше сміття намотуються на них, що створює велике навантаження на мотор пристрою та може спричинити його перегрівання.

Заміна фільтра

Про заміну та очищення фільтра також нерідко забувають. Якщо цього не робити, пилосос втрачає потужність і починає розносити пил, замість того, щоб його прибирати.

Заливання засобу для миття підлоги

Деякі користувачі роботів-пилососів заливають засіб для миття підлоги у контейнер для води. Однак більшість виробників рекомендують використовувати лише чисту воду, щоб уникнути несправностей.

Що не варто робити з роботом-пилососом: дивіться відео

Запилення сенсорів

Через пил на датчиках робот починає врізатися у меблі чи падає з поверхонь, тож протирати сенсори – це також важлива складова догляду за пристроєм, про яку, на жаль, часто забувають

Миття фільтра з хімією

Через це фільтр може втратити свої властивості та пилосос перестане ефективно працювати.

Нерегулярне очищення контейнера для пилу

Так, цей відділ також варто очищувати, адже забитий контейнер не тільки знижує потужність прибирання, а й може викликати неприємний запах.

Розряджання пристрою

Не варто довго залишати свій робот-пилосос без зарядки. Якщо він тривалий час так стоятиме, його акумулятор може вийти із ладу.

До речі, роботи-пилососи також можуть втрачати продуктивність через зношення бічних щетинок, які можна відновити за допомогою гарячої води.