Однако часто даже опытные пользователи допускают ошибки, которые затрудняют эффективность работы техники. О самых распространенных из них и то, как избежать проблем с роботом-пылесосом, рассказывает 24 Канал.
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Очистка щетки
Многие владельцы роботов-пылесосов игнорируют этот процесс. Однако волосы, нити, шерсть и другой мусор наматываются на них, что создает большую нагрузку на мотор устройства и может привести к его перегреву.
Замена фильтра
О замене и очистке фильтра также нередко забывают. Если этого не делать, пылесос теряет мощность и начинает разносить пыль, вместо того, чтобы ее убирать.
Заливка средства для мытья пола
Некоторые пользователи роботов-пылесосов заливают средство для мытья пола в контейнер для воды. Однако большинство производителей рекомендуют использовать только чистую воду, чтобы избежать неисправностей.
Что не стоит делать с роботом-пылесосом: смотрите видео
Запыление сенсоров
Из-за пыли на датчиках робот начинает врезаться в мебель или падает с поверхностей, поэтому протирать сенсоры – это также важная составляющая ухода за устройством, о которой, к сожалению, часто забывают
Мытье фильтра с химией
Из-за этого фильтр может потерять свои свойства и пылесос перестанет эффективно работать.
Нерегулярная очистка контейнера для пыли
Да, этот отдел также стоит очищать, ведь забитый контейнер не только снижает мощность уборки, но и может вызвать неприятный запах.
Разрядка устройства
Не стоит долго оставлять свой робот-пылесос без зарядки. Если он длительное время так будет стоять, его аккумулятор может выйти из строя.
Кстати, роботы-пылесосы также могут терять производительность из-за износа боковых щетинок, которые можно восстановить с помощью горячей воды.