Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, однією з найпоширеніших проблем є зношення або деформація бічних щетинок, які є важливим компонентом для збору пилу та сміття. Щоденне навантаження може призвести до їх засмічення, згинання чи зносу. Як відновити ці щетинки за допомогою простого лайфхаку, розповідаємо далі.

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Як відновити щетинки робота-пилососа

Хоча перша думка у такій ситуації може бути про придбання нових деталей або навіть нового пристрою, існує простий і бюджетний спосіб продовжити термін служби щетинок. Усе, що потрібно, – це гаряча вода.

Перш ніж розпочати процес, видаліть щетинки з пилососа. Це також чудова нагода оглянути їх та видалити сміття, наприклад, пил чи волосся. Для цього зверніться до посібника користувача, оскільки методи демонтажу можуть відрізнятися залежно від моделі.

Далі нагрійте воду настільки, щоб вона була гарячою на дотик, але не киплячою, щоб уникнути опіків. Налийте воду в миску або раковину.

Помістіть щетинки у гарячу воду на 10 – 15 хвилин. Це дозволить матеріалу розм’якшитися та розгладитися.

Після замочування дістаньте щетинки з води, струсіть залишки вологи та руками відновіть їхню початкову форму. Робіть це поки матеріал ще теплий і гнучкий.

Покладіть їх на чистий рушник і дайте повністю висохнути на повітрі. Переконайтеся, що вони повністю сухі перед повторним встановленням, щоб уникнути утворення цвілі.

Як покращити роботу робота-пилососа за допомогою гарячої води: дивіться відео

Чому спосіб із гарячою водою працює і як довго він допомагатиме

Оскільки більшість щетинок робота-пилососа виготовлені з термопластику – матеріалу, який стає гнучким при нагріванні, гаряча вода допомагає розгладити деформацію і дозволяє відновити початкову форму деталей. Після охолодження щетинки повертають свою міцність і залишаються функціональними до наступного зношення.

До того ж цей метод не лише підтримує продуктивність вашого пристрою, але й допомагає уникнути надмірного навантаження на двигун та фільтри. Крім того, гаряча вода розм’якшує накопичений бруд, полегшуючи його видалення.

Водночас, якщо після кількох циклів відновлення гаряча вода більше не допомагає, це свідчить про те, що настав час замінити щетинки. Своєчасне обслуговування та заміна компонентів забезпечать бездоганну роботу робота-пилососа.