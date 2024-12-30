Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Як ШІ робить будинок комфортнішим

Технології вже давно відіграють важливу роль в проєктуванні будинків. Інструменти штучного інтелекту (ШІ) можуть як допомогти провести електрику, так і керувати процесами у домі.

Дизайнери та експерти з ШІ вважають, що у 2025 році будуть значні успіхи у питанні кліматконтролю. Експерти очікують, що нові технології ШІ зможуть вивчати вподобання та запам'ятовувати рутинні справи, що допоможе відразу налаштовувати потрібну температуру у домі. Ба більше, ШІ зможе адаптуватися навіть під погодні умови, щоб створити максимально комфортні умови для мешканців.

Іншою сферою, як ШІ може покращити будинки у 2025 році, є безпека. Так, Марк Браян вважає, що технології зможуть вчасно виявляти ризики, такі як слизька підлога чи пошкодження сантехніки, пропонуючи негайні рішення.

Цікаво, що вже зараз ШІ замінює дизайнерів і допомагає власникам створити стильний інтер'єр під власні вподобання. Інструменти аналізують усі запити й у результаті можуть спроєктувати ремонт у домі.

Якщо раніше технології розумного будинку дозволяли хіба що вмикати та вимикати якусь побутову техніку, то нині технології використання ШІ стають набагато ширшими. Тепер можна перевірити, чи точно вимкнули духовку після приготування їжі, чи не забули вимкнути світло, чи можливо хтось не закрив дверцята холодильника.

Ба більше, технології 2025 року, ймовірно, дозволять майстрам дистанційно перевіряти, чи справно працює система. Ймовірно, ШІ навіть дозволить виправити проблему.