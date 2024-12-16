Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, зараз існує чимало технологій, які доволі бюджетно здатні покращити життя. Які з них виведуть святкування Різдва на новий рівень, розповідаємо далі.

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Розумне освітлення: магія у кожному кутку

Світло створює святковий настрій, і завдяки сучасним розумним технологіям керувати ним стає ще простіше. Різноманітні бренди пропонують казкові гірлянди та декоративне освітлення, яке можна синхронізувати з музикою або налаштувати працювати за розкладом через смартфон, щоб створити магічну, але водночас комфортну атмосферу.

Святкова музика: оберіть свій саундтрек

Різдвяна музика задає атмосферу свята. За допомогою розумних колонок можна транслювати плейлисти, просто віддаючи голосові команди. Ці портативні динаміки забезпечують якісний звук і легко впораються навіть із гучними святковими вечірками.

Зв'язок з рідними: відеодзвінки нового рівня

Відчуйте близькість із рідними, навіть якщо вони далеко. Використовуйте розумні гаджети, як-от колонки з екраном, планшети чи камери для телевізорів, для відеодзвінків без зайвих незручностей.

Комфорт і тепло: розумні термостати

Забудьте про холодні кімнати завдяки розумним термостатам. Вони автоматично регулюють температуру, забезпечуючи комфорт лише в тих кімнатах, де це потрібно. Це не лише зручно, а й дозволяє зекономити на опаленні.

Голосові помічники – ваші різдвяні ельфи

Голосові помічники стануть незамінними під час свят. Вони допоможуть встановлювати таймери для приготування святкової вечері, вмикати музику чи керувати освітленням. Завдяки їм ви зможете зосередитися на важливому – проведенні часу з близькими.