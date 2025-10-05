Більшість із нас звикли завантажувати пральну машину "на око", не замислюючись, чи правильно розподілена білизна в барабані. Проте експерти попереджають: навіть сучасні пральні машини можуть зламатися через одну поширену помилку.

Про це розповів керівник відділу управління продуктами Beko UK Салах Сан у коментарі Express, передає 24 Канал.

У чому небезпека?

Салах Сан пояснив, що перевантажений барабан змушує білизну злипатися у велику масу, яка не дає пральному засобу рівномірно циркулювати. У результаті одяг залишається із залишками порошку, а сама машина отримує зайве навантаження на барабан та двигун. Це може призвести до дорогого ремонту.

Простий 10-секундний тест

Експерт радить проводити швидку перевірку перед кожним пранням:

барабан має бути заповнений так, щоб ви могли просунути руку зверху і повернути її на 90 градусів. Якщо рука не проходить – машина перевантажена.

Чому важливий баланс?

Як попереджає Sears home services, надмірне чи недостатнє завантаження однаково шкідливі. Наприклад, якщо покласти лише один рушник чи халат, вони поглинають забагато води, створюючи дисбаланс і сильний рух під час циклу. Найкраще додати кілька дрібних речей, щоб збалансувати вагу.

Ще один фактор – жорсткість води. У районах із м'якою водою потрібно менше прального засобу, тоді як у зонах із жорсткою – більше, аби уникнути вапняного нальоту та втрати ефективності прання.



Як один простий крок здатен врятувати пралку від поломки / Фото Africa Images

