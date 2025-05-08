Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, тут виникає запитання: чи варто ще раз прати речі, чи вже пізно щось рятувати. Як діяти в таких ситуаціях і як не допустити появи запаху в майбутньому, розповідаємо далі.

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Скільки часу можна залишати вологу білизну в машині

Однозначної відповіді немає. Усе залежить від багатьох факторів:

типу тканин,

рівня забруднення,

температури води,

мийного засобу,

регулярності чищення самої пральної машини.

Не існує універсального "безпечного" часу. Найкраща порада – виймайте білизну одразу після завершення прання. Щоб не забути, активуйте звуковий сигнал машини, встановіть таймер на телефоні або інтегруйте це у свій розпорядок дня.

Чистота пральної машини – запорука свіжої білизни

Експерти підкреслюють важливість щомісячного очищення пральної машини – порожнім циклом із додаванням відбілювача. Це дозволяє позбутися бактерій, які накопичуються всередині та можуть переноситись на білизну.

Також допомагає використання спеціальних засобів для дезінфекції під час прання, які забезпечують додатковий захист і можуть трохи відстрочити момент появи неприємного запаху.

Прання краще одразу діставати з машинки / Фото Freepik

Що робити, якщо одяг пролежав надто довго

Ситуація, коли ви забули про білизну в машині – цілком нормальна. Ось як діяти:

Оцінка запаху. Якщо речі не мають вираженого затхлого запаху, їх можна просто струсити, розвісити або одразу відправити в сушарку. Можливо, знадобиться легке прасування, щоб усунути складки.

Якщо є запах. Не кидайте такі речі в сушарку – це лише "запечатає" запах. Краще запустіть повторний короткий цикл прання, додавши дезінфектор для білизни. Такий засіб знищить бактерії, які є причиною запаху.

Як уникати проблем у майбутньому

Завжди завершуйте цикл прання та регулярно очищуйте пральну машину.

Також використовуйте дезінфікуючі засоби для особливо складних завантажень.

Крім того, не перевантажуйте машину – це сприяє більш ефективному пранню та швидшому сушінню.

До речі, іноді речі у пральній машинці залишаються не через неуважність, а через вихід техніки з ладу – дверцята, що заклинили. У таких випадках важливо знати, що робити, якщо двері заблокувало після прання.