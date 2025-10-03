У кожному домі є дрібні неприємні "плями", які псують загальний інтер'єр. Це можуть бути термостат, неприваблива розетка, подряпина чи навіть дірка. Користувачка TikTok поділилася лайфхаком, який допоможе легко сховати їх від очей.

Ідея полягає у тому, щоб створити відкривну конструкцію, яка маскує непривабливий елемент, але залишає до нього доступ. Для цього проєкту знадобиться небагато: дві однакові рамки, невеликі петлі, будь-яке фото, картинка або декоративний папір, щоб замінити стандартний білий паспарту, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як приховати непривабливі місця у будинку?

Суть хака – з'єднати дві однакові фоторамки петлями. Завдяки цьому рамки відкриватимуться й закриватимуться, наче дверцята, забезпечуючи швидкий доступ до того, що заховано позаду.

Сховати термостат чи інший об'єкт за допомогою красивої рамки дуже просто.

Вийміть скло, задню частину та паспарту з обох рамок.

Покладіть їх одна на одну й за допомогою викрутки прикріпіть дві петлі з одного боку. Для горизонтального розташування – кріпіть із короткого (30 сантиметрів) боку. Для вертикального – з довгого (40 сантиметрів) боку. В результаті ви отримаєте дві рамки, що відкриваються "як книжка".

В одну рамку поверніть скло, картинку та задник, а другу залиште порожньою.

За бажанням можна декорувати паспарту тканиною, шпалерами чи власним дизайном.

На зворотному боці порожньої рамки прикріпіть клейкі смужки, щоб зафіксувати її на стіні. Переконайтеся, що смужки не видно ззовні.

Приклейте конструкцію на стіну так, щоб вона закривала непривабливий об'єкт.

Як працює цей лайфхак: подивіться відео

Який є ще спосіб приховати недосконалості в інтер'єрі?

Як пише Apartment Therapy, найпростіший спосіб замаскувати непривабливі дрібниці в інтер'єрі – скласти стопку улюблених книжок чи журналів. Наприклад, розмістити їх на тумбі під телевізором, щоб відволікти увагу від кабелів чи проводів. Додати стилю можна за допомогою декоративних деталей – вінтажних валіз чи коробок, які створять додаткову висоту. Такий прийом працює й на підлозі: стопки легко приховають подовжувачі, подряпини на стіні чи інші недоліки. Бібліофілам із великими книжковими колекціями це точно стане у пригоді.

Як сховати розетку?

Якщо дитина не тягне пальці до рота, то часто – в розетку. Пластикові заглушки захищають, але виглядають негарно. Є чудове рішення – сховати розетку за картиною. Для цього потрібні: невелика картинка з твердим задником, прозорі заглушки, клей і набір настінних накладок. Суть у тому, щоб приклеїти заглушки до задника картини, правильно виставити їх по розмітці, а потім просто "надягнути" картину на розетку.