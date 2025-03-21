Очистьте свій сад після зими: 10 кроків до ідеального вигляду

Саджання квітів є набагато приємнішим, ніж прополювання грядок. Однак деякі роботи в саду вимагають більше зусиль і є необхідністю.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Beautiful, занедбаність може швидко знищити привабливість вашого двору і саду. Як цього уникнути і очистити сад після зими, розповідаємо далі.

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Відремонтуйте або видаліть пошкоджені садові споруди

Перевірте всі елементи: паркани, решітки, обеліски. Якщо вони в пошкодженому стані, вони можуть псувати загальний вигляд. Відремонтуйте або замініть їх, щоб негайно покращити естетику вашого саду.

Боріться з бур'янами поступово

Постійна боротьба з бур'янами допоможе зберегти порядок у вашому саду. Розпочніть з найбільш критичних зон, наприклад, передньої доріжки, і використовуйте мульчу для збереження чистоти.

Встановіть ритм у дизайні

Організований дизайн з ритмом і повторенням кольорів або рослин додасть вашому саду гармонію й елегантність.

Забезпечте окантовку клумб і доріжок

Глибока окантовка допоможе зберегти мульчу на місці й виглядатиме завершеною.

Заповніть порожнечі мульчею або ґрунтопокривними рослинами

Не залишайте голих місць у вашому саду, оскільки вони можуть виглядати занедбано і сприяти ерозії.

Прибирання у саду дозволяє підтримувати його гарний стан / Фото Freepik

Підтримуйте контроль над виноградними лозами

Регулярне обрізання допомагає виноградним лозам залишатися організованими й здоровими.

Обрізайте багаторічні рослини навесні

Зберігайте багаторічники у гарному стані, обрізаючи їх вчасно.

Очистьте бруківку та інші покриття

Бруківка має залишатися чистою й оновленою, щоб не виглядати занедбано.

Видаліть рослини, що вмирають

Вчасно заміняйте або видаляйте кущі та інші рослини, що вмирають, щоб зберегти вигляд саду.

Видаліть деякі гілки

Видаліть мертві гілки, щоб уникнути загрози безпеці й підвищити загальний вигляд ділянки.

До речі, ранньою весною також важливо подбати й про газон, прибравши сміття, поливаючи його та позбавляючись бур'янів.