Можуть не витримати: рослини, які не можна ділити

Поділ – популярний метод розмноження багаторічників, що допомагає контролювати їхній ріст, омолоджувати рослини та запобігати надмірному розростанню.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, не всі рослини витримують таке втручання. Деякі культури мають чутливу кореневу систему, яка не переносить пошкодження. Які саме рослини не варто ділити та чому краще обрати інші методи розмноження, розповідаємо далі.

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Молочай

Він має довгий стрижневий корінь, тому поділ може серйозно його пошкодити. Найкраще розмножувати ці рослини насінням або живцями.

Лищиця

Красива, але примхлива ця квітка має один довгий корінь. Тож її теж краще розмножувати живцями чи насінням.

Орлики

Легко розмножується самосівом, але поділ часто невдалий через складну кореневу систему.

Баптізія

Її коріння сягає глибини до 3,5 метрів, що унеможливлює пересадку. Перевагу краще надавати розмноженню насінням.

Широкодзвоник

Він має крихкі, м’ясисті корені, що погано переносять пересадку. Натомість добре розмножується самостійно або живцями.

Розділення може бути фатальним для рослин / Фото Freepik

Шавлія

Ця деревна багаторічна рослина не любить, коли її тривожать. Краще для неї використовувати живцювання.

Лаванда

Поділ травмує коріння лаванди й призводить до опадання листя. Живцювання – кращий варіант.

Розмарин

Це чагарник із деревним стеблом, поділ для якого майже неможливий без шкоди. Найкраще розмножувати розмарин живцями.

Клематис

Коріння клематису вибагливе: воно полюбляє тінь і прохолоду, а верхівка – сонце. Поділ може бути фатальним для цієї квітки.

До речі, щоб рослини добре почувалися, варто не тільки правильно їх розмножувати, а й слідкувати за знаками, що рослинам у саду терміново потрібно добриво.