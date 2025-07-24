Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, не все растения выдерживают такое вмешательство. Некоторые культуры имеют чувствительную корневую систему, которая не переносит повреждения. Какие именно растения не стоит делить и почему лучше выбрать другие методы размножения, рассказываем далее.

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Молочай

Он имеет длинный стержневой корень, поэтому деление может серьезно его повредить. Лучше всего размножать эти растения семенами или черенками.

Лищица

Красивый, но капризный этот цветок имеет один длинный корень. Поэтому его тоже лучше размножать черенками или семенами.

Орлики

Легко размножается самосевом, но разделение часто неудачное из-за сложной корневой системы.

Баптизия

Ее корни достигают глубины до 3,5 метров, что делает невозможным пересадку. Предпочтение лучше отдавать размножению семенами.

Ширококолокольчик

Он имеет хрупкие, мясистые корни, что плохо переносят пересадку. Зато хорошо размножается самостоятельно или черенками.

Разделение может быть фатальным для растений / Фото Freepik

Шалфей

Это древесное многолетнее растение не любит, когда его тревожат. Лучше для него использовать черенкование.

Лаванда

Деление травмирует корни лаванды и приводит к опадению листьев. Черенкование – лучший вариант.

Розмарин

Это кустарник с древесным стеблем, деление для которого почти невозможно без вреда. Лучше всего размножать розмарин черенками.

Клематис

Корни клематиса привередливы: они любят тень и прохладу, а верхушка – солнце. Деление может быть фатальным для этого цветка.

Кстати, чтобы растения хорошо себя чувствовали, стоит не только правильно их размножать, но и следить за знаками, что растениям в саду срочно нужно удобрение.