Краще за відбілювач: який дешевий засіб відмиє плитку за секунди

Використовувати відбілювач, щоб очистити шви між плиткою у ванній або на кухні – це не найкраща ідея. Експертка з прибирання, відома як "Королева чистоти" Лінсі Кромбі, поділилася простим і дешевим способом, який поверне вашій плитці первісний блиск – без шкоди для матеріалу.

Чому відбілювач – не найкращий варіант?

Кромбі пояснила, що відбілювач не очищає затирку між плиткою – він лише тимчасово освітлює цвіль. Згодом шви стають крихкими, жовтіють і починають руйнуватися.

Відбілювач створює ілюзію чистоти, але насправді шкодить матеріалу,

– наголосила експертка.

Який домашній засіб дійсно працює?

Замість агресивних хімікатів Кромбі радить приготувати домашню пасту:

2 столові ложки харчової соди;

1 чайна ложка рідини для миття посуду;

трохи води до консистенції пасти.

Отриманим засобом потрібно почистити шви зубною щіткою – і вже за кілька секунд плитка виглядатиме, ніби після ремонту.



Як відмити шви на плитці / Фото Unsplash

Альтернатива – білий оцет

Як пише Real Simple, ще один помічник – білий оцет. Він не лише ефективно бореться з цвіллю, але й:

чудово очищує вікна та скло;

видаляє накип у чайнику;

запобігає утворенню цвілі у вологих місцях.

