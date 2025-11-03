Укр Рус
3 листопада, 22:10
Краще за відбілювач: який дешевий засіб відмиє плитку за секунди

Альона Гогунська
Основні тези
  • Експертка Лінсі Кромбі рекомендує чистити шви між плиткою пастою з харчової соди, рідини для миття посуду та води замість відбілювача.
  • Білий оцет є ефективною альтернативою для боротьби з цвіллю і очищення скла, а також запобігає утворенню цвілі у вологих місцях.

Використовувати відбілювач, щоб очистити шви між плиткою у ванній або на кухні – це не найкраща ідея. Експертка з прибирання, відома як "Королева чистоти" Лінсі Кромбі, поділилася простим і дешевим способом, який поверне вашій плитці первісний блиск – без шкоди для матеріалу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.co.

Чому відбілювач – не найкращий варіант?

Кромбі пояснила, що відбілювач не очищає затирку між плиткою – він лише тимчасово освітлює цвіль. Згодом шви стають крихкими, жовтіють і починають руйнуватися. 

Відбілювач створює ілюзію чистоти, але насправді шкодить матеріалу, 
– наголосила експертка. 

Який домашній засіб дійсно працює?

Замість агресивних хімікатів Кромбі радить приготувати домашню пасту: 

  • 2 столові ложки харчової соди;
  • 1 чайна ложка рідини для миття посуду;
  • трохи води до консистенції пасти. 

Отриманим засобом потрібно почистити шви зубною щіткою – і вже за кілька секунд плитка виглядатиме, ніби після ремонту. 


Як відмити шви на плитці / Фото Unsplash

Альтернатива – білий оцет 

Як пише Real Simple, ще один помічник – білий оцет. Він не лише ефективно бореться з цвіллю, але й: 

  • чудово очищує вікна та скло;
  • видаляє накип у чайнику;
  • запобігає утворенню цвілі у вологих місцях. 

Як легко почистити кухонні дощечки?

  • До речі для очищення кухонних дощечок також можна використовувати харчову соду та половинку лимона, щоб знищити мікроби та неприємний запах.
  • Експерти з побутової гігієни радять регулярно очищати кухонні дощечки, адже вони є одним із головних джерел бактерій на кухні.