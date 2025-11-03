Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.co.
Дивіться також Здавалося геніальним, а виявилося маячнею: українці поділилися ідеями ремонту, про які жалкують
Чому відбілювач – не найкращий варіант?
Кромбі пояснила, що відбілювач не очищає затирку між плиткою – він лише тимчасово освітлює цвіль. Згодом шви стають крихкими, жовтіють і починають руйнуватися.
Відбілювач створює ілюзію чистоти, але насправді шкодить матеріалу,
– наголосила експертка.
Який домашній засіб дійсно працює?
Замість агресивних хімікатів Кромбі радить приготувати домашню пасту:
- 2 столові ложки харчової соди;
- 1 чайна ложка рідини для миття посуду;
- трохи води до консистенції пасти.
Отриманим засобом потрібно почистити шви зубною щіткою – і вже за кілька секунд плитка виглядатиме, ніби після ремонту.
Як відмити шви на плитці / Фото Unsplash
Альтернатива – білий оцет
Як пише Real Simple, ще один помічник – білий оцет. Він не лише ефективно бореться з цвіллю, але й:
- чудово очищує вікна та скло;
- видаляє накип у чайнику;
- запобігає утворенню цвілі у вологих місцях.
Як легко почистити кухонні дощечки?
- До речі для очищення кухонних дощечок також можна використовувати харчову соду та половинку лимона, щоб знищити мікроби та неприємний запах.
- Експерти з побутової гігієни радять регулярно очищати кухонні дощечки, адже вони є одним із головних джерел бактерій на кухні.