Почему отбеливатель – не лучший вариант?
Кромби объяснила, что отбеливатель не очищает затирку между плиткой – он лишь временно осветляет плесень. Со временем швы становятся хрупкими, желтеют и начинают разрушаться.
Отбеливатель создает иллюзию чистоты, но на самом деле вредит материалу,
– отметила эксперт.
Какое домашнее средство действительно работает?
Вместо агрессивных химикатов Кромби советует приготовить домашнюю пасту:
- 2 столовые ложки пищевой соды;
- 1 чайная ложка жидкости для мытья посуды;
- немного воды до консистенции пасты.
Полученным средством нужно почистить швы зубной щеткой – и уже через несколько секунд плитка будет выглядеть, будто после ремонта.
Как отмыть швы на плитке / Фото Unsplash
Альтернатива – белый уксус
Как пишет Real Simple, еще один помощник – белый уксус. Он не только эффективно борется с плесенью, но и:
- прекрасно очищает окна и стекло;
- удаляет накипь в чайнике;
- предотвращает образование плесени во влажных местах.
Как легко почистить кухонные дощечки?
- Кстати для очистки кухонных дощечек можно использовать пищевую соду и половинку лимона, чтобы уничтожить микробы и неприятный запах.
- Эксперты по бытовой гигиене советуют регулярно очищать кухонные дощечки, ведь они являются одним из главных источников бактерий на кухне.