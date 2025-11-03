Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.co.

Почему отбеливатель – не лучший вариант?

Кромби объяснила, что отбеливатель не очищает затирку между плиткой – он лишь временно осветляет плесень. Со временем швы становятся хрупкими, желтеют и начинают разрушаться.

Отбеливатель создает иллюзию чистоты, но на самом деле вредит материалу,

– отметила эксперт.

Какое домашнее средство действительно работает?

Вместо агрессивных химикатов Кромби советует приготовить домашнюю пасту:

2 столовые ложки пищевой соды;

1 чайная ложка жидкости для мытья посуды;

немного воды до консистенции пасты.

Полученным средством нужно почистить швы зубной щеткой – и уже через несколько секунд плитка будет выглядеть, будто после ремонта.



Как отмыть швы на плитке / Фото Unsplash

Альтернатива – белый уксус

Как пишет Real Simple, еще один помощник – белый уксус. Он не только эффективно борется с плесенью, но и:

прекрасно очищает окна и стекло;

удаляет накипь в чайнике;

предотвращает образование плесени во влажных местах.

