3 ноября, 22:10
Лучше отбеливателя: какое дешевое средство отмоет плитку за секунды

Алена Гогунская
Основні тези
  • Эксперт Линси Кромби рекомендует чистить швы между плиткой пастой из пищевой соды, жидкости для мытья посуды и воды вместо отбеливателя.
  • Белый уксус является эффективной альтернативой для борьбы с плесенью и очистки стекла, а также предотвращает образование плесени во влажных местах.

Использовать отбеливатель, чтобы очистить швы между плиткой в ванной или на кухне - это не самая лучшая идея. Эксперт по уборке, известная как "Королева чистоты" Линси Кромби, поделилась простым и дешевым способом, который вернет вашей плитке первоначальный блеск без вреда для материала.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.co.

Почему отбеливатель – не лучший вариант?

Кромби объяснила, что отбеливатель не очищает затирку между плиткой – он лишь временно осветляет плесень. Со временем швы становятся хрупкими, желтеют и начинают разрушаться.

Отбеливатель создает иллюзию чистоты, но на самом деле вредит материалу,
– отметила эксперт.

Какое домашнее средство действительно работает?

Вместо агрессивных химикатов Кромби советует приготовить домашнюю пасту:

  • 2 столовые ложки пищевой соды;
  • 1 чайная ложка жидкости для мытья посуды;
  • немного воды до консистенции пасты.

Полученным средством нужно почистить швы зубной щеткой – и уже через несколько секунд плитка будет выглядеть, будто после ремонта.


Как отмыть швы на плитке / Фото Unsplash

Альтернатива – белый уксус

Как пишет Real Simple, еще один помощник – белый уксус. Он не только эффективно борется с плесенью, но и:

  • прекрасно очищает окна и стекло;
  • удаляет накипь в чайнике;
  • предотвращает образование плесени во влажных местах.

Как легко почистить кухонные дощечки?

  • Кстати для очистки кухонных дощечек можно использовать пищевую соду и половинку лимона, чтобы уничтожить микробы и неприятный запах.
  • Эксперты по бытовой гигиене советуют регулярно очищать кухонные дощечки, ведь они являются одним из главных источников бактерий на кухне.