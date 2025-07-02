Як правильно заточити лезо газонокосарки: покрокова інструкція

Гарна газонокосарка допоможе вашому подвір’ю виглядати доглянутим, але навіть найкраща модель не впорається зі своєю роботою, якщо лезо затуплене.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, така косарка не ріже траву, а рве її – і це не лише псує вигляд газону, а й робить його вразливим до хвороб. На щастя, заточити лезо можна самостійно – безпечно й ефективно. Як це зробити правильно, розповідаємо далі.

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Ознаки, що лезо затупилось

На те, що лезо час точити, вказують кілька характерних ознак:

Рвана, скуйовджена трава. Це результат того, що лезо не ріже, а тягне стебла.

Коричневі кінчики трави. Це свідчить про пошкодження при косінні.

Подряпини або деформації леза. Їх слід виявити на ранній стадії.

Як зняти лезо

Перш ніж розпочати – безпека понад усе. Одягніть робочі рукавички. Від’єднайте провід свічки запалювання, якщо у вас бензинова косарка. Нахиліть косарку набік так, щоб повітряний фільтр був зверху. Заблокуйте лезо дерев’яним бруском, щоб воно не оберталось. Зніміть болт за допомогою ключа.

Щоб газон був гарним, важливо доглядати за газонокосаркою теж / Фото Freepik

Як заточити лезо

Перш ніж точити – очистьте лезо дротяною щіткою або кругом. Далі оберіть один зі способів:

Металевий напилок. Закріпіть лезо в лещатах під кутом 45 градусів і заточуйте вручну.

Шліфувальна машина. Тримайте лезо під таким же кутом, повільно проведіть по кругу кілька разів. Не забудьте про захисні окуляри.

Лезо має мати чистий, рівний край, але не бути таким гострим, як кухонний ніж.

Як перевірити баланс

Незбалансоване лезо призводить до вібрацій і швидкого зношення техніки. Перевірити баланс можна на спеціальному балансирі або на цвяху в стіні: підвісьте лезо за отвір – обидва боки мають лишатись на одному рівні. Якщо один бік важчий – ще трохи підточуйте саме його.

Як встановити лезо назад

Тут важлива правильна орієнтація: ріжуча кромка вниз, крило – вгору, до палуби.

Закрутіть болт за годинниковою стрілкою, утримуючи лезо дерев’яним бруском.

Оберніть лезо вручну, щоби перевірити, чи все добре зафіксовано.

До слова, крім заточування леза є й інші прості способи покращити свій газон.