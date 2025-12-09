В пам'ять про Єлизавету ІІ та данина традиціям: як змінювалися королівські ялинки протягом років

Святковий сезон у Великій Британії неможливо уявити без розкішних різдвяних ялинок у королівських резиденціях. Щороку Віндзорський замок і Сандрінгем перетворюються на казкові локації, а оформлення дерев стає не лише частиною традиції, а й своєрідним відображенням настрою монархії.

розкаже, як змінювалися новорічні ялинки членів британської королівської родини за останні 5 років.

Як змінювалися ялинки королівської родини Британії?

2021 рік – єдність у важкі часи

У 2021 році принцеса Уельська особисто долучилася до прикрашання різдвяної ялинки у Вестмінстерському абатстві. Це відбувалося під час підготовки до її особливого благодійного різдвяного заходу Royal Carols: Together at Christmas, який вона ініціювала після важкого року пандемії коронавірусу, аби об'єднати людей і висловити подяку тим, хто підтримував громади.

Ялинка виглядала святково та мінімалістично водночас. Принцеса Уельська сама зав'язувала червоні стрічки на гілках ялинки, підкреслюючи, що прості деталі можуть створювати теплу атмосферу. Акцент був на мінімалізмі та символічності, а не на перевантаженість декором. Стрічки вибрали як знак підтримки та єдності – їх використовували у всьому оформленні абатства.



Святкова ялинка Кейт Мідлтон у 2021 році / Фото з інстаграму @dukeandduchessofcambridge

2022 – з любов'ю до Єлизавети II

Як пише видання People, Різдво 2022 року стало особливим для королівської родини – вперше воно пройшло без улюбленої мами, бабусі і прабабусі королеви Єлизавети II. Тож король Чарльз III прикрасив (за допомогою команди декораторів, звісно) різдвяну ялинку у Віндзорському замку з особливою ніжністю.

Напередодні Різдва 2022 року у Windsor Castle встановили 6-метрову ялинку з виду Nordmann Fir, зрубану у сусідньому Windsor Great Park. Дерево стало центром святкового декору палацу. Загалом декор мав класичну святкову атмосферу: гірлянди, вінки, святкові прикраси – підкреслюючи традиції, але з увагою до масштабу палацу.



У Віндзорському замку прикрасили ялинку / Фото PA

2023 — стабільність і символіка історії

У Віндзорі – улюбленому замку королеви Єлизавети II – встановили одразу 8 ялинок. Головну ялинку заввишки майже 7 метрів розмістили у Георгіївській залі. Святкове дерево прикрасило понад 2 тисячі вогників, а також стрічки з оксамиту та атласу. Верхівку ялинки увінчали зіркою на честь 675-річчя Ордену Підв'язки.

Ще одну різдвяну красуню встановили в Багряній вітальні, одній з найвишуканіших кімнат у замку. В загальному декор палацу залишався багатим, історичним та урочистим – традиції королівства зберігалися.



Ялинка королівської родини у 2023 році / Фото з інстаграму @royalcollectiontrust

2024 – акцент на екологію і класичну елегантність

У 2024 році головну ялинку у Віндзорі прикрасили у традиційних кольорах – комбінація червоного та золотого, додавши гірлянди та класичні прикраси. Цьогоріч декор підкреслив баланс між традицією та поміркованістю: витончена класика, без надмірностей, з увагою до деталей.



Ялинка у Віндзорському замку / Фото PA

У 2024 році увагу привернула також ялинка матері Кейт Міддлтон – Керол. Жінка прикрасила новорічну ялинку, поєднавши дерев'яні прикраси з блискучими елементами, підкреслюючи індивідуальний підхід. Експертка Клер Гарнер зазначає, що тренди дизайну схиляються до унікальних, ручних виробів, що додають особистого та значущого дотику до декору.



Святкова ялинка матері принцеси Уельської / Фото з інстаграму @partypieces

2025 – сучасність, поміркованість і сталість

Цьогоріч палац представив нові святкові декорації – центральною стала величезна хвойна ялинка сорту Nordmann Fir, з понад 3000 вогниками та зелено-золотими прикрасами.

Декор цього року – знову на межі традиційного та сучасного: ретельно відібрані прикраси, увага до естетики і масштабу, відсутність надмірностей.

Як встановлювали ялинку у Віндзорі у 2025 році: дивіться відео

Цьогоріч Кейт Міддлтон і принц Вільям також вже прикрасили ялинку до Різдва. Святкове дерево вражає стильною стриманістю, а декор створює ненав'язливу святкову атмосферу, залишаючись водночас урочистим.

Як ми бачимо, у декорі ялинок королівська родина обирає традиційність та зв'язок з природою та спадщиною. Два масштаби – великі палацові дерева і менші у залах/кімнатах: дозволяє адаптувати святковий декор і для урочистих залів, і для інтер'єрів.