Про це має знати кожен: що допоможе уберегти сад від пожежі

Підготовка до пожежі є важливим аспектом у весняний та літній сезон, зокрема через те, що останніми роками через аномальну спеку та сухість загоряння все частіше виникають у місцях, які раніше не вважалися схильними до такого ризику.

Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, щоб уникнути трагічних випадків через вогонь, важливо, аби всі власники будинків вживали заходів для захисту своїх помешкань і ландшафтів. Що для цього можна зробити, розповідаємо далі.

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Як розвивається пожежа

Щоб ефективно підготуватися, необхідно розуміти, як поширюється вогонь. Основну небезпеку становлять гарячі вуглинки, які можуть переноситися вітром на понад кілометр та залишатися достатньо гарячими, щоб спричинити займання.

Літні пожежі також поширюються завдяки наявності палива у вигляді сухої рослинності. Окрім цього, особливо небезпечними є так звані "паливні сходи" – рослинність, яка допомагає вогню підійматися від землі до верхніх ярусів дерев або будівель.

Створення оборонного простору

Один із найважливіших кроків для захисту дому – створення буферної зони, яка запобігатиме розповсюдженню вогню. Вона поділяється на три основні зони:

Зона 0 (до 1,5 метра від будівлі): має бути повністю вільною від горючих матеріалів, таких як суха трава, деревина, листя. Замініть органічну мульчу на камінь або мінеральний ґрунт.

Зона 1 (1,5 – 9 метрів): мінімізуйте кількість дерев і кущів, розміщуючи їх так, щоб між ними не було суцільного горючого покриву.

Зона 2 (9 – 30 метрів): проріджуйте дерева, залишаючи достатньо простору між кронами, щоб у разі займання вогонь не поширювався далі.

Вибір правильних рослин

Місцеві рослини, адаптовані до кліматичних умов регіону, є менш схильними до горіння, ніж інвазивні види. Варто уникати рослин із високим вмістом масел і смол, таких як ялівець, який пожежники називають "маленькими зеленими газовими балончиками". Натомість віддавайте перевагу рослинам із високим вмістом вологи та низькою займистістю.

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Догляд за ландшафтом

Окрім правильного вибору рослин, важливо регулярно доглядати за садом:

Видаляйте сухе листя та інше сміття.

Обрізайте нижні гілки дерев на висоту щонайменше 2 – 3 метри від землі, щоб уникнути утворення "паливних сходів".

Підтримуйте рослини зрошеними, щоб зменшити ймовірність їх загоряння.

Матеріали, що запобігають займанням

Окрім рослинності, вогонь можуть підтримувати й будівельні матеріали. Дерев’яні паркани, настили та альтанки слід замінювати на негорючі матеріали, такі як метал або цемент. Якщо немає можливості повністю замінити дерев’яні конструкції, варто розміщувати їх на відстані не менше 1,5 метра від будинку.

Регулярне прибирання

Щоб мінімізувати ризик пожежі, необхідно регулярно очищувати територію від сухого листя та сміття, а також слідкувати за чистотою водостічних жолобів.

Додамо, що спровокувати пожежу можуть навіть елементарні речі. Через це важливо дотримуватися правил поводження з вогнем й наперед дбати про власну безпеку.