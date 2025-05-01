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Дім Навколо дому Приваблюють шкідників у двір: яких помилок слід уникати, встановлюючи контейнер для компосту
1 травня, 20:42
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Приваблюють шкідників у двір: яких помилок слід уникати, встановлюючи контейнер для компосту

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Встановлення контейнера для компосту може залучити шкідників, якщо додавати туди м'ясо, молочні продукти чи фекалії домашніх тварин.
  • Для уникнення шкідників рекомендується викладати тільки овочеві та фруктові залишки, перевертати компост регулярно і закривати контейнер після використання.

Встановити контейнер для компосту – чудове рішення для тих, хто мріє про зелене, квітуче подвір’я та прагне зменшити кількість харчових відходів.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, це не лише екологічно, а й вигідно для саду – органічні рештки перетворюються на поживне добриво. Але навіть найкращі наміри можуть зіткнутись із несподіваною проблемою – шкідниками. Як не допустити їх появи, розповідаємо далі.

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Які помилки сприяють появі шкідників у компості

Шкідники, на жаль, – часта проблема для домашніх компостних систем. І хоча деякі мікроорганізми, бактерії та комахи є необхідними для процесу розкладання, надлишок гризунів, мух чи мурах може зіпсувати весь процес і створити проблеми.

Ось найпоширеніші помилки, які приваблюють шкідників до компосту – і як їх уникнути:

  • Додаєте м’ясо, молочні продукти або жир.

Ці продукти мають сильний запах, який швидко привертає гризунів і мух. Аби уникнути цього, уявляйте, що ваш компост – вегетаріанець. Кидайте тільки овочеві та фруктові залишки, яєчну шкаралупу, кавову гущу, чайне листя, подрібнений папір тощо.

  • Кидаєте великі шматки приготовленої їжі.

Навіть якщо страва без м’яса – краще уникати великої кількості готової їжі, оскільки вона швидко псується й посилює запах.

  • Додаєте фекалії домашніх тварин.

Це не тільки неприємно пахне – відходи тварин можуть містити патогени, які небезпечні для людей. Такі додатки можуть також зіпсувати якість вашого компосту.

  • Не маєте внутрішнього контейнера для збору відходів.

Зручний контейнер для кухонних залишків допоможе вам краще контролювати, що ви додаєте в компост. Якщо хвилюєтесь про запах – обирайте моделі з вугільними фільтрами.

За компостним контейнером також слід доглядати / Фото Freepik

  • Просто насипаєте залишки на купу.

Коли ви просто викладаєте кухонні рештки у контейнер, це як запрошення для місцевих шкідників. Натомість копайте ямку всередині купи, додавайте відходи, а зверху засипайте усе сухим матеріалом – подрібненим картоном, гілками чи листям.

  • Не перевертаєте компост регулярно.

Теплий, застійний компост – ідеальне місце для гніздування гризунів. Перевертайте компост щонайменше раз на місяць – це допоможе краще розщеплювати залишки та зробить купу менш привабливою для непроханих гостей.

  • Забуваєте закривати контейнер

Кожного разу після додавання нових решток щільно закривайте кришку. Відкрита урна – відкрита вечеря для шкідників.

  • Компостний контейнер стоїть прямо на землі.

Розгляньте варіант урни на ніжках або встановіть сітку з маленькими отворами знизу. Це допоможе запобігти проникненню тварин з-під землі.

До речі, слідкувати за тим, що потрапляє в компостний контейнер, вкрай важливо, адже не всі продукти для цього підходять. До прикладу, чимало людей неправильно утилізують чайні пакетики.